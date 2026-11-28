El Gobierno ha aprovechado la semana electoral para dejar buen sabor de boca a los transportistas. Según han explicado varias agrupaciones de estos profesionales a OKDIARIO, el Ejecutivo ha elegido los días previos a las elecciones del 29 de noviembre para saldar una deuda millonaria en ayudas al gasóleo profesional que llevaba debiendo desde marzo.

Algunos de los transportistas consultados han recibido a menos de 48 horas de tener que votar una cantidad de dinero de entre 1.500 y 3.000 euros del Ejecutivo que, lejos de ser un obsequio, ya llevaban adelantando de sus propios bolsillos más de ocho meses.

Los de Pedro Sánchez aprobaron en el mes de marzo una ayuda de 20 céntimos por litro en el marco de la crisis energética que estaba atravesando el país por la imparable subida de los precios del combustible. Esto suponía una media de 800 euros al mes por camión.

Una deuda sin pagar de 700 millones

Actualmente, según las cifras aportadas por el propio Ministerio de Transportes, España cuenta con 268.000 camiones de transporte pesado. De esta manera la deuda acumulada sólo con estos profesionales a lo largo de estos meses llegó a elevarse hasta los 643 millones de euros.

Al margen de estos afectados, también hay otros profesionales de la carretera que no han cobrado lo prometido por el Ejecutivo. El presidente de Plataforma de Transporte, Manuel Hernández, calculaba ya hace meses que hay también 110.000 camiones de transporte ligero a los que les pertenecía una ayuda directa de 600 euros que tampoco habían recibido.

De esta manera, la deuda total del Gobierno con los transportistas únicamente en las últimas ayudas aprobadas llegó a alcanzar casi los 710 millones de euros. Durante todo este año los profesionales de la carretera han estado esperando esta medida y anticipando personalmente el dinero y por todo ello la patronal de los transportistas, Fenadismer, llegó a exigir al Ministerio de Hacienda que agilizara los pagos de manera inmediata «para garantizar la liquidez de las empresas y los autónomos del sector».

En este sentido, las agrupaciones del sector llegaron a lamentar que empresas de entre 20 y 100 camiones estuviesen «buscando financiación, poniendo de garantía los importes correspondientes al abono de los 20 céntimos sin haberlos cobrado, ni saber cuándo se cobrarán».

Pidieron préstamos para sobrevivir

Este periódico ya avanzó, además, que la situación había llegado a tal extremo que muchas empresas de transporte se vieron obligadas a acudir a los bancos para pedir préstamos que les permitieran seguir circulando. Y si otras no se han endeudado, apuntaban desde la patronal, fue a costa de esquilmar su propia tesorería.

El perjuicio que estos impagos llegaron a causar al transporte por carretera es inconmensurable pues se trata -lógicamente- de un sector en el que los gastos en combustible suponen una buena parte de los costes de operación.

A esto se le sumaba la incertidumbre que generaba la propia complejidad del esquema de ayudas elegido por el Ejecutivo, que se ha ido tornando cada vez más retorcido a medida que los de Sánchez iban adaptando la respuesta fiscal a los precios del crudo, quitando y poniendo subvenciones y superponiendo unas a otras sin que los transportistas pudiesen siquiera llegar a saber qué devolución les iba a corresponder en unos meses.

Ahora, a tan sólo unas horas de elegir quién será el próximo presidente del Gobierno de España, los socialistas han desbloqueado esas ayudas que parecían haberse perdido por el camino durante meses a costa del esfuerzo económico de muchos autónomos para intentar rascar algunos votos del sector de cara al 29-N.