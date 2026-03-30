Hacienda avisa: si alquilas una habitación y no lo declaras correctamente puedes enfrentarte a sanciones

Alquilar una habitación se ha convertido en una práctica cada vez más habitual en España, pero la realidad es que muchos propietarios desconocen que esto tiene unas implicaciones fiscales importantes. Hacienda ha advertido que no declarar de forma correcta estos ingresos puede llevar a sanciones económicas y a la pérdida de beneficios fiscales.

¿Qué exige Hacienda?

Los ingresos obtenidos por alquilar una habitación deben incluirse en la declaración de la Renta. Según la normativa, estos ingresos tributan como capital inmobiliario, siempre y cuando no ofrezcan servicios propios de un hotel, como la limpieza o comida.

Para Hacienda, no declarar estos ingresos supone un incumplimiento de la normativa que puede derivar en diferentes sanciones por parte de la administración.

¿Qué pasa si no declaras?

El principal riesgo es económico debido a las sanciones. Si Hacienda detecta que no se han declarado de forma correcta los ingresos recibidos, el propietario deberá pagar lo que corresponde, además de una serie de recargos y multas.

Además, se pierde una ventaja importante: la reducción del 50% sobre el rendimiento del alquiler, lo que hace un incremento de la carga fiscal.

Un error cada vez más común

El auge del alquiler por las habitaciones está impulsado por la subida de precios de la vivienda y esto ha provocado que aumenten los errores a la hora de hacer la declaración.

Muchos propietarios no incluyen estos ingresos o aplican las deducciones incorrectas, lo que ha llevado a Hacienda a tener que reforzar el control sobre este tipo de operaciones.

El objetivo es que todos los ingresos relacionados con la vivienda queden correctamente reflejados en la declaración.

Un aviso para los propietarios

Hacienda lanza un mensaje claro: alquilar una habitación no está exento de evitar las obligaciones fiscales.

Declararlo correctamente no solo evita múltiples sanciones, sino que permite beneficiarse de las reducciones previstas por la ley.