Lo nunca visto en Ibiza: ya se alquilan habitaciones por más de 2.000 euros al mes para poder dormir

La crisis de la vivienda en Ibiza ha alcanzado un punto sin precedentes, reflejando una escalada de precios que ya roza lo inasumible para buena parte de la población. El portal inmobiliario Idealista acumula actualmente anuncios de alquiler de habitaciones con cifras desorbitadas que llegan hasta los 2.000 euros mensuales, un dato que ilustra con crudeza la tensión del mercado residencial en la isla.

Uno de estos anuncios ofrece un habitáculo situado a apenas diez minutos a pie de la localidad de Talamanca. El anunciante describe el espacio en términos atractivos: «Ubicación top, hay super buen ambiente, muy tranquilo. Tiene mucha luz y es muy acogedor». Sin embargo, la realidad económica rompe cualquier encanto: el precio asciende a 2.000 euros al mes por una habitación dentro de un piso de 80 metros cuadrados.

En otro caso, se solicitan 1.800 euros mensuales por una habitación con cama doble de 25 metros cuadrados en un chalet ubicado en la zona de Can Misses. A esta cifra se suman exigencias adicionales: dos meses por adelantado, un mes de fianza y otros 700 euros en concepto de agencia. El acceso a la vivienda, por tanto, no solo implica un alquiler elevado, sino también una barrera económica inicial considerable.

Igualmente llamativo resulta otro anuncio, también en Can Misses, en el que se oferta una habitación por 1.800 euros al mes sin especificar su tamaño. En esta ocasión, se permite el alojamiento de parejas, pero con un suplemento de 300 euros mensuales. El resultado es una cifra total de 2.100 euros por un cuarto con cama individual, una situación que evidencia hasta qué punto se ha desdibujado la relación entre precio y condiciones.

Este tipo de ofertas se cuentan por centenares en una isla que registra el precio por metro cuadrado más elevado de Baleares, situado entre los 7.000 y los 8.500 euros. Cuatro de sus localidades figuran, además, junto a San Sebastián, entre los municipios más caros de España para la compra de vivienda.

La realidad adquiere tintes casi irreales cuando se conocen casos extremos: se han llegado a pedir hasta 500 euros mensuales por el uso de una cama en el salón de un piso. Como si el espacio íntimo se hubiera convertido en un lujo inalcanzable, la vivienda deja de ser refugio para transformarse en mercancía escasa, disputada y cada vez más lejana.

Así lo relató hace unos meses Silvina, una mujer colombiana de 48 años que llegó a Ibiza en mayo de 2023 junto a su hija de 18. A su llegada, se encontró con una situación inmobiliaria alarmante, que dificulta enormemente construir una vida digna incluso para quienes trabajan.

Santa Eulària, Ibiza, Sant Antoni y Sant Josep encabezan esta tendencia, con precios que superan los 7.000 euros por metro cuadrado y que, en el primer caso, rozan los 8.500. Un escenario que confirma que el acceso a la vivienda en la isla se ha convertido en uno de sus mayores desafíos.

Fotos: portal inmobiliario Idealista