Golpe inesperado a las pensiones: bajada por culpa de la Seguridad Social

Las pensiones de nuestro país van a sufrir un giro inesperado, la Seguridad Social puede quitar una buena cantidad de dinero a final de mes por este poderoso motivo. Los pensionistas son el grupo más vulnerable de todos, personas que han trabajado toda la vida o sectores de la sociedad que no han podido hacerlo o no lo hacen por un motivo de fuerza mayor. La Seguridad Social está a punto de realizar un gran recorte a determinadas pensiones, más de 120 euros menos a final de mes es lo que pueden ver reflejado en su nómina determinados pensionistas.

La Seguridad Social dará un golpe inesperado a las pensiones

La Seguridad Social es la encargada de dar un golpe de gracia a unas pensiones que ya son de las más bajas de Europa. Un autónomo que ha trabajado toda la vida puede cobrar mucho menos de lo que ha generado, de igual forma que un asalariado que ha estado a jornada casi completa. Los cambios de normativa, no les afectarán a ellos.

Las pensiones se dividen en contributivas y no contributivas. Las contributivas no sufrirán ningún cambio, sino todo lo contrario, son de aquellos que no pueden trabajar y tienen que depender una y exclusivamente de una pensión que incluso recibe complementos. Si está por debajo de lo que sería necesario para vivir, se puede incluir un complemento que ayude a ese pensionista.

Lo que sucede con las no contributivas es que son una cantidad fija, en ese caso de 484,61 euros al mes. Por lo que al año se recibe un pago total, que puede verse afectado por los efectos de un hecho que lo cambiará todo. Si la persona trabajó o consiguió un extra de dinero que llegó de un alquiler o una renta, esta cantidad se puede reducir.

La Seguridad Social realiza un cálculo, con el que ese pensionista puede perder hasta 121 euros, se quedaría la pensión en 363 euros. Reduciendo esta cantidad de dinero en el mínimo marcado por ley. Si una persona recibe una pensión no contributiva, debe tener en cuenta que hay un mínimo que nadie le podrá quitar.

Por lo tanto, si tienes una pensión no contributiva, tendrás que ver qué dinero se puede perder por el camino en este cálculo que realiza la Seguridad Social. Si has tenido ingresos este año, quizás recibas un golpe inesperado cada mes.