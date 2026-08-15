El Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de minimizar al máximo la repercusión política de su cambio de postura sobre el cierre de las nucleares, jugando con los tiempos para que el mayor número de españoles no se enterara de la noticia. La orden de prórroga de la central de Almaraz hasta junio de 2020 se firmó por el Ministerio de Transición de Sara Aagesen el 12 de agosto, es decir, el mismo día del eclipse solar.

La ministra Aagesen estuvo de visita en los incendios de Niebla tres días antes y no dijo nada sobre la orden que iba a firmar tres días después. Y el martes 11 de agosto por la noche fue entrevistada en una cadena de radio.

Además, el Gobierno ha publicado la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el viernes 14 de agosto, previo a las multitudinarias fiestas que se celebran en casi todos los pueblos de España. Es probablemente el día del año que menos información se consume por los ciudadanos.

El Ejecutivo además tenía hasta el 16 de septiembre para aprobar la prórroga de Almaraz. Tras recibir el informe de 67 páginas favorable a alargar la vida útil de la central tres años más del Consejo de Seguridad Nuclear el pasado 16 de julio, el Gobierno tenía dos meses para analizarlo y pronunciarse -incluso más si consideraba agosto inhábil-.

El 22 de julio el Ministerio recibió una pequeña rectificación del informe del Consejo de Seguridad Nuclear y, sólo 21 días después y en pleno agosto, el departamento de Aagesen firmó la prórroga que tiraba por tierra todo el discurso de Sánchez y Teresa Ribera desde que llegaron al poder en junio de 2018 contra la energía nuclear.

El PP ha destacado precisamente que el Gobierno haya aprobado la prórroga de Almaraz un viernes 14 de agosto. «El Gobierno se enmienda a sí mismo y lo ha querido hacer de tapadillo, un viernes 14 de agosto mediante una publicación en el BOE y sin anunciarlo públicamente la ministra Aagesen, la misma que se ha opuesto de manera constante y reiterada a la petición del PP de prorrogar la vida de Almaraz», señalan fuentes del PP.

En un mensaje en sus redes sociales, Alberto Nadal, responsable económico del PP, ha incidido en esta idea. «Gran noticia para Extremadura y para toda España. No tienen vergüenza, de tapadillo el 14 de agosto y justificado por la guerra de Irán, cuando la prórroga es de tres años. Desde el principio sabían q no se podían cerrar las nucleares. Este gobierno solo sabe engañar», ha señalado.