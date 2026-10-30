El Gobierno confirma la ayuda de hasta 115 euros al mes por hijo: quién puede cobrarla y cuáles son los requisitos

El Complemento de Ayuda para la Infancia es una ayuda de 115 euros al mes que el Gobierno entrega a las familias vulnerables con hijos a su cargo. El CAPI forma parte del Ingreso Mínimo Vital, aunque se puede conceder de forma independiente, y repartirá una cuantía que dependerá de la edad de los niños que forman parte de una familia vulnerable, que tendrá que cumplir con unos requisitos en cuanto a nivel de ingresos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta ayuda de 115 euros al mes por hijo que entrega la Seguridad Social.

La Seguridad Social anunció hace unas semanas que en septiembre el Ingreso Mínimo Vital llegó a cerca de 2,8 millones de personas residentes en 905.792 hogares y en los que viven 2.761.686 personas. En 2022, el Gobierno amplió esta ayuda destinada a las personas vulnerables con el llamado Complemento de Ayuda para la Infancia, que refuerza el IMV con un apoyo adicional por cada hijo a cargo de los beneficiarios de esta ayuda. Según informó la Seguridad Social, en septiembre lo recibieron 631.778 hogares, con una ayuda media de 67,7 euros por menor y de 123,7 euros por hogar.

«El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas», informan desde la Seguridad Social sobre una ayuda que va destinada a los más jóvenes y que no sufran las consecuencias de crecer en el seno de una familia en vulnerabilidad económica. «Se solicita con el formulario del Ingreso Mínimo Vital, pero tiene otros umbrales de renta y criterios de elegibilidad», informan desde la Seguridad Social.

Requisitos para la ayuda de 115 euros al mes

¿Y qué cantidades reparte el Complemento de Apoyo para la Infancia? La Seguridad Social registró en 2026 estas cuantías para el CAPI, que podrían subir a partir del 1 de enero de 2027 con la subida prevista para las pensiones, que también incrementará las pensiones mínimas y el Ingreso Mínimo Vital. Las cuantías son estas:

Menores de tres años: 115 euros/mes.

Mayores de tres años y menores de seis años: 80,50 euros/mes.

Mayores de seis años y menores de 18 años: 57,50 euros/mes.

«Pueden tener derecho al Complemento de Ayuda para la Infancia las unidades de convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros, que cumplan todos los requisitos necesarios para la concesión del ingreso mínimo vital, excepto los establecidos respecto de los límites máximos sobre ingresos computables, patrimonio neto y test de activos, que son diferentes y que pueden consultarse más abajo», dice la Seguridad Social sobre las personas que tienen derecho a recibir el CAPI, para el que habrá que cumplir con unos requisitos de ingresos.

Por ejemplo, en el caso de que convivan un adulto y un menor, el límite será de hasta 953,68 euros para cobrar Ingreso Mínimo Vital más el Complemento de Apoyo a la Infancia, y el rango para cobrar sólo el CAPI será desde esa cantidad hasta 2.861,04 euros al mes. Esta es la tabla que publica la Seguridad Social:

«El CAPI es un complemento del Ingreso Mínimo Vital y, por lo tanto, forma parte de él. Los límites de renta y patrimonio del CAPI son más amplios y, por tanto, SÍ es posible recibir el CAPI en solitario», dice la Seguridad Social sobre la posibilidad de recibir el CAPI de forma independiente al IMV, que se podrá solicitar a través de los canales oficiales de la Seguridad Social.