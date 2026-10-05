Confirmada la subida del Ingreso Mínimo Vital en España en 2027: así queda el aumento histórico que superará los 1.600 euros

El Ingreso Mínimo Vital subirá también en 2027, incluso por encima de lo que lo hagan el resto de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social. Esta ayuda entregada por el Gobierno a las personas más vulnerables creció un 11,4% en 2026 y a partir del 1 de enero por encima de los 1.600 euros que hoy en día se paga a las familias numerosas con todos sus miembros en paro. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la próxima subida del Ingreso Mínimo Vital.

El año 2027 llega con una nueva subida de las pensiones que se espera que sea de entre un 3 y 3,5% para los beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de familiares. Esta subida irá acorde a lo que dicta la Ley 20/2021, que establece que el porcentaje de la subida de las pensiones dependerá de la variación media del IPC anual entre los meses de diciembre y noviembre. Así que en las últimas semanas del año se hará oficial la subida.

El Ministerio de la Seguridad Social también anunciará antes de final de año una subida del Ingreso Mínimo Vital, que es la ayuda que se entrega a las personas que pueden acreditar una situación de vulnerabilidad. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) anunció que el pasado mes de agosto esta ayuda llegó a 893.820 hogares en los que viven 2.725.899 personas. Desde la Revista de la Seguridad Social también se anunció que «la cuantía media de la prestación es de 502,8 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a cerca de 474,7 millones de euros».

Subida del Ingreso Mínimo Vital en 2027

La Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, es la encargada de regir una ayuda que se entrega a las personas que están en situación de vulnerabilidad y que se actualiza de forma anual basándose en la evolución de los precios (IPC) y los objetivos de renta garantizada para prevenir la exclusión social. Todo con el objetivo de beneficiar a los más desfavorecidos.

Por ello, el pasado 2026 subió un 11,4% (las pensiones lo hicieron un 2,7%) hasta llegar a los 733,60 euros al mes para un beneficiario individual, cantidad que se incrementaría hasta los 953,68 euros mensuales cuando esta persona comparta una casa con un menor. El Ingreso Mínimo Vital en 2026 tiene un tope de 1.613,92 euros mensuales para hogares en los que conviven dos adultos con tres niños o tres adultos y dos niños.

Así que para este año 2027 se espera una subida por encima del IPC que, según los primeros cálculos realizados por la página especializada Tax Down, ascendería hasta los 770 o 775 euros mensuales. En las unidades de convivencia en las que convivan menores, la cantidad mensual podría acercarse a los 1.000 euros (980 euros) y esto quiere decir que por primera vez en la historia el Ingreso Mínimo Vital superará el límite de 1.600 euros.

Esto se confirmará en las últimas semanas de diciembre, que será cuando el Gobierno anunciará la subida de las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares, además de las máximas, mínimas, no contributivas e Ingreso Mínimo Vital.