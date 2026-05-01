El Gobierno confirma el cumplimiento de las reglas fiscales europeas en 2025. Entre los datos destaca la caída de la deuda pública respecto al PIB aunque la evolución del endeudamiento que se presenta en el informe ofrece una imagen que no se corresponde con la realidad.

La ratio de deuda pública sobre el PIB cerró 2025 en el 100,7%, por debajo del 101,4% previsto en el PFEMP. Además las previsiones que maneja el Ejecutivo sitúan a la deuda incluso en el 99,3%.

Estas previsiones no son hechos como tal sino meras estimaciones que realiza el Ministerio, sin contar con otros organismos como Airef o Eurostat.

Si bien es cierto que la ratio deuda/PIB ha descendido desde los máximos alcanzados durante la pandemia, eso es sólo en relación con el tamaño de la economía y no a la deuda en términos reales.

La mejora del indicador se explica fundamentalmente por el crecimiento del PIB nominal más que por una reducción efectiva del endeudamiento. El PIB español ha crecido hasta un 2,8% resultado de la recuperación económica, la inflación y el impacto de inversiones públicas y de los fondos europeos.

Aunque el informe destaque un crecimiento reciente sólido, no incorpora el efecto de la subida de los precios del petróleo y el gas por la guerra, lo que provocaría un repunte en la inflación y romper con las previsiones del Ejecutivo.

En euros la deuda pública no ha disminuido, sino que ha aumentado de forma significativa, pasando aproximadamente de 1,4 billones en 2021 a cerca de 1,7 billones en 2025.

Ratio más alto de deuda pública

El gobierno no toma los términos absolutos, ni que el saldo de la deuda pública aumentó en 78.108 millones de euros en diciembre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, un 4,8% más, al tiempo que registró un leve incremento del 0,02% respecto al mes de noviembre.

Según el último dato publicado, la deuda per cápita en España en 2025, fue de 34.259 euros por habitante, luego sus habitantes están entre los más endeudados del mundo.

Lejos quedan las economías europeas. De media, Europa maneja cifras de endeudamiento del 81% (incluso por debajo del objetivo de España), pero si miramos a países como Estonio, Luxemburgo y Dinamarca los ratios no alcanzan ni el 30%.