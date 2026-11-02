Giro confirmado en Mercadona: se estrena nueva sección en dos supermercados y se esperan más cambios antes de final de año

Mercadona sigue ofreciendo ventajas a sus millones de clientes en España y recientemente ha anunciado la apertura de nuevas secciones en sus distintos supermercados. A la sección ‘Listo para comer’, que de aquí a final de año llegará a más puntos de la península, también se ha sumado el servicio de café recién hecho, que ha sido la última gran novedad de la empresa de Juan Roig y que poco a poco va introduciendo en sus establecimientos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las nuevas secciones de Mercadona.

Mercadona es el supermercado número 1 en España y los datos demuestran que además también es una de las empresas más importantes de nuestro país. El pasado 10 de marzo de 2026, Mercadona anunció una facturación récord de 41.858 millones (un 8% más que el año anterior) y un beneficio neto de 1.729 millones de euros conseguido en los 1.672 supermercados que conformaban la red de la compañía. Además, en el pasado ejercicio, Mercadona creó 5.000 nuevos puestos de trabajo hasta llegar a los 115.000 empleados.

En buena parte gracias a iniciativas como ‘Listo para comer’, en la que Mercadona pone a disposición de los clientes comida de calidad y recién hecha. Esta estrategia viene de una visión de Juan Roig, que hace meses predijo algo que se está cumpliendo: el final de las cocinas. «Lo dije y lo mantengo: a mitad del siglo XXI no habrá cocinas. Espero vivirlo. Yo calculo que sí, porque quedan 25 años y yo quiero llegar a los 100 años», dijo en su día Juan Roig. «Cada vez la cocina tiene menos importancia en los hogares y en el ‘listo para comer’ ya ganamos dinero, y continúa creciendo», afirmó sobre una sección que está siendo un éxito.

La nueva sección de Mercadona

A día de hoy, Mercadona cuenta con un total de 1.621 supermercados en España, de los que 1.437 cuentan con sección de ‘Listo para Comer’. Poco a poco, la empresa valenciana va completando esta sección en los establecimientos que faltan, a los que también está añadiendo una nueva sección, que es un servicio de café molido recién hecho.

«Nuestro servicio de café recién hecho no solo te ofrece comodidad, sino también calidad superior. El grano se muele al momento, preservando todos sus aromas y matices», cuenta la compañía en su página web oficial, donde también informa que: «Ofrecemos varias opciones: café solo, intenso y aromático; cortado, con un toque de leche; café con leche, suave y equilibrado; y capuchino, cremoso y con espuma».

«Lo encontrarás en una de las entradas principales de la tienda, donde además podrás pagar de manera rápida y sencilla directamente en el mismo punto de servicio», dijo a la vez que deja claro que: «Puedes disfrutar tu café tranquilamente en la zona de mesas y sillas de la tienda, para que te tomes un momento de descanso durante tu compra. Pero, si lo prefieres, puedes llevártelo donde quieras para seguir con tu día en compañía de un café de alta calidad».

Según informó Las Provincias citando un informe de Mercadona, este servicio de café a día de hoy lo ofrecen 584 tiendas, mientras que desde la empresa valenciana trabajan para ir añadiéndolo poco a poco en todos los supermercados. Los últimos en añadirse fueron el 30 de octubre dos supermercados de Málaga capital, uno en Arteixo, otro en Alcalá de Henares y el de calle José Echegaray, que está situado en Las Rozas.

En su página web, Mercadona también avisa de nuevas aperturas de ‘Listo para Comer’ de aquí a final de año, que son las siguientes: