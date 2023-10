El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica que España será incapaz de reducir la tasa de paro por debajo del 11% en los próximos años a pesar de que la economía crezca por encima de la media de la Unión Europea durante este ejercicio y el siguiente. El vaticinio es demoledor para el país, pues el desempleo seguirá más que doblando el promedio de la UE y refleja con claridad las enormes rigideces del mercado laboral, «que han aumentado todavía con la reforma impulsada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz», y de la que tan orgulloso se siente el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, opinan los expertos consultados por OKDIARIO.

Según la institución con sede en Washington, la tasa de desempleo española se situará en el 11,8% en 2023, frente al 12,9% del año pasado, pasando al 11,3% en 2024 y situándose en torno al 11,1% en los ejercicio siguientes. El economista José Luis Feito, también miembro de la Junta Directiva de la patronal española CEOE, explica que «los pronósticos demuestran los problemas endémicos del mercado laboral, presidido por con coste del despido todavía demasiado elevado o un Salario Mínimo Interprofesional punitivo que impide la contratación en sectores relevantes de la economía como el turismo o la agricultura -y perjudica a los empleados con menor cualificación-«.

En su opinión, los problemas se han agravado con la reforma laboral diseñada por la ministra Díaz, que ha impedido la contratación temporal tan necesaria en sectores con puntas de trabajo relacionadas con la estacionalidad o determinados proyectos concretos, situación que afecta por igual, de nuevo, tanto al turismo como a la agricultura, pero que también es clave para el sector de la automoción, cuya carga de producción varía en función de los encargos de nuevos modelos o de la demanda en general de automóviles».

El FMI ha rebajado la previsión de crecimiento de España el próximo año hasta el 1,7%, por encima de la media europea, pero a juicio de Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket, «nuestro país se ha mostrado tradicionalmente incapaz de generar empleo con un aumento del PIB por debajo del 2%, e incluso cuando hemos crecido a mayor ritmo -como durante el primer semestre de este año- la tasa de paro todavía seguirá rozando el 12%, lo que habla del fracaso del modelo laboral».

«El PP lo intentó arreglar, aunque no con la debida intensidad, pero la vuelta del PSOE al poder ha supuesto un retorno a todas las deficiencias anteriores, con la agravante de que ahora ni siquiera conocemos realmente las cifras de paro, debido a la fórmula de los fijos discontinuos, que no trabajan durante gran parte del año pero que no se consideran desempleados. Parece que España no tiene arreglo en lo que respecta al paro», explica. A pesar de todo, el FMI considera que la cifra de ocupados en España seguirá aumentando este año y el próximo, únicos para los que hay datos, cuando la métrica alcanzará los 20,73 millones en 2023 y hasta un récord de 20,93 millones en 2024.

La inflación

Las previsiones de la institución internacional tampoco son demasiado optimistas en lo que respecta a la inflación, pues vaticina que nuestro país será la única gran economía desarrollada de la eurozona que llegará a 2025 con este desequilibrio por encima del 3%. El FMI anticipa que la tasa de inflación cerrará este año con promedio del 3,5%, para repuntar al 3,9% el próximo ejercicio, a partir de cuando la subida de precios se moderará. De este modo, la tasa de inflación en España, que este año será muy inferior a la media del 5,5% estimada para la eurozona, el próximo año superará la de los Veinte, estimada en el 3,2%, para igualarse en 2025.

Las estimaciones de la organización que dirige Kristalina Georgieva tampoco son explosivos en lo que respecta al déficit público. Según sus cálculos, España logrará el próximo año rebajar el desequilibrio de sus cuentas públicas por debajo del umbral del 3%, frente al 3,9% que se prevé en 2023, pero, a medio plazo, las proyecciones del FMI contemplan que el déficit de España se mantendrá en torno al 3,4% del PIB durante el resto de ejercicios del horizonte temporal de sus proyecciones macroeconómicas, que alcanza hasta 2028.

En cuanto a la deuda pública, la institución espera que cierre el presente curso en el 107,3% del PIB, frente al 111,6% de 2022, para seguir reduciéndose en los siguientes años, hasta el 104,7% en 2024 y al 103,9% un año después, manteniéndose en torno al 103,8% hasta 2028, todavía muy por encima de la media de la UE.