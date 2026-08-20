Los expertos en climatización coinciden: apagar el aire acondicionado cuando tienes frío no es una buena idea y este es el motivo

Un experto en climatización se ha pronunciado sobre uno de los errores más comunes que cometen muchas personas durante los meses de verano: apagar el aire acondicionado cuando pasas frío. Este simple acto puede tener consecuencias fatales en la factura de la luz, ya que esto produce picos de consumo que pueden desembocar en euros de más a final de mes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los consejos de los expertos de climatización con el aire acondicionado en verano.

Pasada la segunda semana de agosto, España sigue sumida en una ola de calor continua que se está prolongando desde el pasado mes de junio. Los termómetros siguen pasando los 40 grados en una parte del territorio y esto supone un consumo de energía mayor, lo que se traduce en un incremento durante estos meses en la factura de la luz. Esto agrava la situación para muchos españoles, ya que el Gobierno anunció el pasado mes de enero que regresaba al 21% del IVA en la factura de la luz.

Ante esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios viene recomendando desde hace meses seguir una serie de hábitos para que el consumo de energía sea responsable y no suponga un problema en la factura de la luz. Por ejemplo, la temperatura recomendable para el termostato es de 24 grados. Expertos aconsejan que aumentar un grado el aire acondicionado puede suponer un ahorro de hasta un 10% en la factura de la luz.

El consejo de los expertos en climatización

La cuenta de las redes sociales @jjairesacondicionados ha publicado un vídeo sobre los peligros de apagar y encender el aire acondicionado de forma habitual. «Si apagas el aire acondicionado cada vez que te entra el frío, no es estás ahorrando energía, estás haciendo exactamente lo contrario», cuenta.

«El componente que más gasta energía en el aire acondicionado se llama compresor y este componente gasta mucha energía al arrancar, más que si lo mantienes encendido durante mucho tiempo», dice este experto en climatización sobre este mal hábito que puede tener repercusiones negativas en la factura de la luz. «Cada vez que apagas y enciendes el equipo, se producen unos picos de consumo eléctrico, un mayor desgaste mecánico, etc.», cuenta sobre los picos de consumo que se pueden generar cuando apagas y enciendes el aire acondicionado durante estos meses de calor.

Por ello, este experto en climatización deja claro que lo más recomendable para realizar un consumo responsable y ahorrar unos euros en la factura de la luz. «Para lograr el mayor confort y eficiencia, es mejor mantener el equipo operando de manera continua y es ahí donde yo recomiendo dejarlo en 23 o 24 grados», cuenta sobre la temperatura más óptima a la que tienes que marcar el aire acondicionado para ahorrar en el consumo de energía.

Los expertos en climatización también apuntan otros consejos para ahorrar al máximo en energía y son pequeños actos como airear la casa por la mañana y noche, además de crear corriente de aire, o cerrar a cal y canto las ventanas desde las primeras horas del día para que los rayos del sol y el calor no entren en la habitación. Estos hábitos te harán ahorrarte unos euros en la factura de la luz y a final de mes lo agradecerás.