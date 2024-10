Un experto en tortillas cata a ciegas la de Alcampo, Lidl y Mercadona: su veredicto no deja lugar a dudas

¿Te has preguntado alguna vez cuál es la mejor tortilla de supermercado? Un experto en tortillas ha decidido poner a prueba las opciones más populares de Alcampo, Lidl y Mercadona, entre otros, en una cata a ciegas que promete sorpresas.

En esta evaluación, no sólo se examina el sabor, sino también la textura y la autenticidad de cada tortilla. Si eres un amante de este plato clásico español, te interesará saber cuál de estas marcas se alza como la favorita.

Las valoraciones de las tortillas de Alcampo, Lidl y Mercadona

El creador de contenidos Sergio Peldanyos invita a su canal de Youtube a David Geli (@davidgelicook), un experto en tortillas. El joven está haciendo un tour de tortillas por diferentes comunidades y se encargará de probar estos productos de supermercados a ciegas para determinar cuál es la mejor.

Cada uno de ellos pondrá una nota aunque la válida será la de Geli, que es el maestro tortillero. «Hay algunas que ya tienen mejor pinta que otras», empieza diciendo.

Comienzan por la de PrimaPrix que tiene un coste de 1,95 euros. Ambos comparten la misma opinión: es la que, a priori, peor pinta tiene. «La patata está harinosa», admite el experto. Peldanyos le pone una nota de 3,2 puntos y Geli un 3.

Luego, continúan con la de Alcampo. El coste de este producto es de 2,38 euros. «Está un poco más jugosa», dice David. Seguidamente, tras probarla afirma que está «muy mala» y que es «lo peor que ha comido en su vida». De nota le pone 1,5, mientras que Peldanyos le añade unas décimas más: 1,8 puntos.

La tercera cata pertenece a la tortilla de AhorraMás, cuyo precio es de 2,60 euros. «Está más jugosa que la primera, pero de sabor le sigo encontrando acidez», dice el experto en estos productos. El creador de contenidos le otorga 4,5 puntos mientras que Geli admite que ha sido «un poco más malo» y le da un 2,75.

En cuarto lugar prueban la de Lidl que cuesta 1,99 euros. Según Peldanyos es «la que mejor pinta tiene visualmente». «Vamos mejorando. No me sabe mal», dice David. No obstante, no la aprueba y le da una puntuación de tan sólo 4 puntos. La del ‘youtuber’ es mucho mayor: 6,7 puntos.

La tortilla de Día tiene un precio de 2,59 euros y ambos coinciden es que es «muy parecida a la anterior». Sergio le da una nota algo inferior a la de Lidl: 6,1. El maestro tortillero sigue sin aprobar ninguna y le da una puntuación de 3,75 puntos.

La siguiente que analizan es la de Mercadona que cuesta unos 2,50 euros. «La mejor», dice David sin dudar. Es la única que aprueba con nota: le da un 6. Peldanyos la puntúa con una gran nota: 7,8 puntos.

La tortilla de El Corte Inglés cuesta 3,10 euros. Ésta tampoco les convence en absoluto. Las puntuaciones son muy bajas. Peldanyos le da 1,5 puntos y David un 2,5.

Por último, catan la de Eroski. Su precio es de 2,55 euros y al creador de contenidos le convence porque la aprueba con un 5,5. Geli es más exigente y la suspende con un 4,75.

La mejor tortilla de supermercado según el experto

David Geli da su veredicto: la mejor tortilla de supermercado es, sin dudas, la de Mercadona. Además, hay que señalar que es la única que ha aprobado de todas las que ha catado.

Es segundo lugar sitúa a la Eroski y en tercera posición está la de Día. Y a ti, ¿cuál es la que más te gusta de estos estos establecimientos?