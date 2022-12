Los ex ministros de Trabajo Juan Carlos Aparicio (PP) y Celestino Corbacho (PSOE) han criticado diferentes aspectos de la reforma laboral aprobada por el Gobierno este año y han pedido que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no suba en exceso mientras la economía está en desaceleración. Dentro del Panel de Empleo del I Foro Económico y Empresarial de OKDIARIO, que se celebra este jueves y viernes en Madrid, Aparicio ha rechazado que a los fijos discontinuos se les contabilice como activos en las estadísticas del paro mientras Corbacho ha señalado que los fijos discontinuos «no acaban con la temporalidad en el empleo».

«No me parece correcto contar a un fijo discontinuo como activo en los momentos en los que no está trabajando. Alguien tiene que homogenizar los datos, que no es tan difícil», ha dicho el ex ministro del PP. Los datos de empleo que hace públicos el Ministerio de Trabajo están en medio de la polémica debido a que muestran un mercado laboral muy dinámico en plena caída de la actividad. De hecho, la AIReF ha anunciado que ha creado un grupo de trabajo interno para estudiar las posibles causas.

«Si España no ha recuperado la riqueza del PIB de 2019, previa a la pandemia, es muy difícil que sí se haya recuperado el nivel de empleo de antes del coronavirus», ha insistido Aparicio. Corbacho ha sido menos crítico, pero ha explicado que los fijos discontinuos no acaban con la temporalidad y lo que hacen es dar más seguridad jurídica a los trabajadores que antes eran temporales. «La temporalidad es el resultado de un determinada economía», en referencia a la española que sigue siendo la peor de Europa en empleo año tras año.

SMI

Sobre el SMI, que la ministra Yolanda Díaz quiere volver a subir de manera importante en 2023 aunque no cuente con el apoyo de la patronal, Aparicio ha señalado que «no es conveniente» subir el SMI en un momento de desaceleración económica. En su opinión, dificultan la entrada al mercado laboral de los jóvenes y favorece la economía sumergida. Sobre todo en el ámbito de las empleadas del hogar, generalmente contratadas por jubilados.

Por su parte, Corbacho se ha mostrado a favor de que alcance el 60% del salario medio pero ha pedido que las subidas se hagan en función de la situación de la economía.

Respecto a los salarios, el ex ministro socialista ha restado importancia a la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa y Aparicio ha criticado que la ministra Díaz se haya posicionado públicamente a favor de los sindicatos. «No es oportuno que ningún ministro haga de primo de zumosol de ninguna de las partes porque no favorece la negociación», ha dicho.

Pensiones

Por último, sobre las pensiones, el ex ministro popular se ha mostrado en contra de que suban un 8,5% «aunque soy beneficiario», ha recordado. Corbacho ha explicado por su parte que la subida de las pensiones se aprobó hace meses en el Pacto de Toledo y, ahora, «a seis meses de las elecciones» nadie se va a atrever a no cumplirlo. Y ha dejado una advertencia dura para el futuro: «No me parece mal que se amplíe el periodo de cálculo de las pensiones a 30 años. Pero no será el final. Si nos vemos dentro de cinco años seguramente debatamos sobre si deben ser más porque ese es el futuro», ha vaticinado.