La semana pasada los analistas de Citi recortaron tanto la recomendación como el precio objetivo de Siemens Gamesa alegando que las acciones del fabricante de aerogeneradores están caras. A pesar de las rebajas de estimaciones que la compañía viene sufriendo desde su profit warning, el precio objetivo medio del sigue estando por encima de los niveles actuales de cotización, los 20 euros por título. Un precio al que llega tras acumular una caída del 38% en el año.

Desde el pasado 15 de julio, cuando Siemens Games comunicó la reducción de previsiones para el conjunto del ejercicio, varias han sido las casas de análisis que han revisado las suyas. Ese día, la compañía informó de que bajaba sus estimaciones para 2021 con una previsión de ventas que de entre los 10.200 y 10.500 millones de euros. En línea con esas previsiones, el fabricante de aerogeneradores registró unas pérdidas netas de 368 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal.

Recortes de analistas

La bajada de estimaciones de Siemens Gamesa más reciente ha sido la de Citi. Exactamente, los analistas del banco de inversión estadounidense bajaron la semana pasada el precio objetivo de la compañía hasta los 26,50 desde los 29 euros por título. Antes de eso, los expertos de JP Morgan rebajaron su recomendación hasta neutral desde sobreponderar, recortando también el precio objetivo hasta los 26 euros por acción, desde los 30 euros anteriores.

A lo largo del mes de septiembre, los expertos de Deutsche Bank también redujeron el precio objetivo de Siemens Gamesa, en este caso hasta los 24 desde los 25 euros por título en su segunda revisión a la baja desde el profit warnign. El primer ajuste que llevaron a cabo fue para reducirlo hasta los 25 euros, desde los 29, justo después del aviso de la compañía.

Mayor hachazo a la valoración de Siemens Gamesa dieron los expertos de UBS, al situar el precio objetivo en los 25 euros por acción desde los 33. Fue similar al recorte previo de Berenberg desde los 29 hasta los 22. De todas las revisiones, la única al alza ha sido la de HSBC al pasar de 20 a 23 euros por título.

Con todos los recortes, según la media de analistas de Bloomberg, el precio objetivo de Siemens Gamesa se sitúa en los 25 euros por acción, por encima de los niveles actuales a los que cotiza el fabricante de aerogeneradores, en torno a los 20 euros. Más de la mita de los expertos que cubren a la compañía (el 53,85%) recomiendan mantener sus títulos.

Caídas de Siemens Gamesa

Las acciones de Siemens Gamesa caen más de un 38% en lo que va de ejercicio, a punto de quitarle el puesto de peor valor del Ibex 35 en 2021 a Solaria, cuyo descenso acumulado supera el 40,5%. El último traspiés de la compañía tuvo lugar el lunes, al anotarse una caída 2,62%, como consecuencia de una revisión a la baja de las estimaciones de Vestas, uno de sus principales competidores, por parte de JP Morgan.

Para Siemens Gamesa las caídas en Bolsa «comenzaron en enero de 2021 cuando empezaron a caer todas las compañías relacionadas con energías renovables. Le ha perjudicado el incremento en precios de materias primas y transporte, acentuadas tras profit warning”, indica Ángel Pérez Llamazares, analista de Renta 4. En la misma línea, Diego Morín, analista de IG, destaca que a la compañía “le siguen haciendo daño los problemas en la cadena de suministros y la creación de cuellos de botella en países importantes para el valor como Brasil”.

El experto de IG pone el foco en la presentación de los próximos resultados y en ver cómo estos acogidos por los inversores, “ya que si estos no se ajustan a los mismos, podríamos ver descensos hasta los 18,60 euros”. No muy halagüeña es la opinión de Pérez, quien considera que es “difícil de saber qué hará la cotización a partir de ahora, pero 2022 no parece muy favorable a nivel de resultados”.