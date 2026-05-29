La compañía PLD Space tiene previsto lanzar en el segundo trimestre de 2026 el cohete Miura 5. Se trata de un cohete orbital recuperable de dos etapas, que tiene una altura de 34 a 36 metros, y está concebido para poner satélites de hasta 540 kg en órbita.

De esta forma, España entra en la carrera espacial militar con el cohete Miura 5 y garantiza la soberanía de España en Defensa. «El objetivo es el lanzamiento de Miura 5 en el segundo semestre de este año», ha destacado Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space.

Con respecto a una posible salida de la compañía PLD Space a bolsa, también ha explicado que «una salida a bolsa de ese tamaño podría arrastrar enormes cantidades de capital hacia el sector espacial español, dinamizando inversiones en otras compañías relacionadas». Aun así, ha insistido durante su intervención en el Foro Medcap en que el mercado vive un momento excepcional y difícil de valorar.

Con este lanzamiento, PLD Space espera disparar sus resultados y ganar nuevos contratos. Por tanto, fija estos objetivos como más inmediatos, ya que con respecto a la salida a bolsa, Sánchez ha respondido que no es un objetivo inmediato, aunque no lo descarta en el futuro, y ha señalado que actualmente están centrados en consolidar negocio y ejecutar lanzamientos y contratos relevantes antes de dar ese paso.

PLD Space «no descarta» la salida a Bolsa

El presidente ejecutivo de la compañía española de servicios espaciales PLD Space, Ezequiel Sánchez, ha afirmado que desde la empresa «no descartan» la salida a Bolsa.

«No es un objetivo de corto plazo y tampoco lo podemos descartar, yo siempre suelo decir que suele ser más una consecuencia que un objetivo», ha expresado durante su participación este jueves en una mesa del sector de la defensa y aeroespacial en el Foro MedCap 2026, organizado por Bolsas y Mercados Españoles (BME) en el Palacio de la Bolsa.

En concreto, al ser preguntado por si tienen en mente salir a algún mercado como BME Scaleup para ampliar su financiación y su notoriedad, el directivo ha explicado que este paso «puede que ocurra como consecuencia de su estructura de cap table».

«A día de hoy tenemos 56 líneas en el cap table, en las que en alguna hay 600 o 700 inversores, porque hemos hecho crowdfunding y hemos financiado el proyecto por tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio, lo hemos financiado por todos los dominios posibles», ha detallado, reconociendo que la cotización «podría ser una alternativa».

Al respecto, ha apuntado que para saltar al parqué se necesita una cuenta de resultados estabilizada, y en el caso de PLD «todavía tienen que ganar esa madurez».