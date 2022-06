Escrivá modera del 33% al 26% la subida de las cotizaciones a los autónomos en su nueva propuesta

La nueva propuesta de cotización por rendimientos reales realizada este lunes por el Ministerio de Seguridad Social a las organizaciones de autónomos sigue sin ser aceptada por la asociación principal, ATA, que mantiene su negativa a firmarla. El ministro José Luis Escrivá ha propuesto una nueva tabla de tramos que rebaja del 33% al 26% la subida para los autónomos que declaren unos rendimientos de 1.700 euros, al pasar de 400 euros al mes a los 370 euros de la nueva propuesta.

Para los que declaren rendimientos netos entre 1.850 y 2.030 euros, la cuota será de 400 euros -antes era para los que ganaran entre 1.700 y 1.900-. Para los que declaren entre 2.30 y 2.330 euros al mes, la cuota será de 440 euros -antes para los que ganaran entre 1.900 y 2.330-. El resto se mantiene igual salvo para los que declaren beneficios de más de 4.050 euros, que pasarán de cotizar 550 euros al mes a 565 euros ahora.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha señalado que se siguen oponiendo a esta tabla ya que la subida sigue siendo excesiva, de 900 euros al año. «Es una propuesta de tramos que es inasumible para un autónomo que gane 1.700 euros al mes que tenga que pagar 900 euros más al año, un 26%», ha dicho.

«El problema no es que sea un 26% más de cotizaciones, es que es la luz, la energía, la inflación, los costes laborales… Los autónomos están en estos momentos para que les quiten costes, no para que se los añadan. No estamos en estos momentos para que pongan zancadillas a los autómos», ha insistido.

Por su parte, Eduardo Abad, presidente de UPTA, ligada a la UGT, se ha mostrado de nuevo a favor de la nueva propuesta y ha resaltado que las cotizaciones bajarán para 2,4 millones de autónomos y ha pedido al Gobierno valentía para sacarla adelante aunque no haya unanimidad entre las tres asociaciones de este colectivo de 3,3 millones de personas.

Abad ha criticado que «alguien» quiera volver a la casilla de salida de esta negociación, en referencia sin citarla a ATA. «Tenemos todos los datos ya de Hacienda, de Seguridad Social, de todo. No es momento de parar la negociación. No lo vamos a permitir», ha asegurado.

Ahora, las asociaciones de autónomos se han comprometido a presentar el próximo viernes en una nueva reunión sus alegaciones al texto que les ha enviado el Ministerio este sábado, que incluye también la mejora de las prestaciones por paro para el colectivo. «Esperemos cerrar el texto definitivo este viernes», ha dicho Abad.