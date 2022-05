Eroski carga contra el Gobierno y critica que excluya a la distribución del PERTE agroalimentario

El presidente de Eroski, Agustin Markaide, ha criticado que el Gobierno central haya optado por excluir a la distribución del PERTE agroalimentario, «al no ponerse suficiente dinero», y limitar, de esta forma, «el número de empresas que pueden acceder» a él.

El presidente de Eroski, el director de la región norte de Iberdrola, Javier Arriola y el CEO de CAF, Javier Martínez Ojinaga, han participado este lunes en una mesa redonda celebrada con motivo de una jornada organizada en Bilbao por APD y Deloitte sobre los fondos europeos.

Markaide ha señalado que en este proceso de transformación sostenible, que es «muy complejo», no solo habrá que cambiar los «comportamientos» de toda la población, sino también la manera de trabajar de producción primaria y de transformación, donde trabajan 30.000 empresas, la mayoría empresas «muy pequeñas, con pocos recursos e incluso pocos soportes para hacer esa transformación».

Fondos europeos

Por ello, Agustin Markaide, que cree que la distribución es un eslabón «crítico» para que el consumidor transforme sus hábitos, ha añadido que los fondos europeos pueden servir «para poner un poco de orden en este concierto».

En relación a los fondos europeos, ha afirmado que, donde mejor se integrarían los proyectos de Eroski es en el PERTE agroalimentario, que contempla 1.000 millones para 30.000 empresas vascas, pero ha lamentado que el Gobierno central haya excluido a la distribución como posible solicitante beneficiario y no considera que vaya a variar su postura.

A su juicio, no es que simplemente le parezca «mal» que participe la distribución, sino que, además, «no han puesto dinero suficiente» y están «limitando el número de empresas que pueden acceder a ese dinero y tienen que sacar a alguien». «De la ecuación beneficio coste político inclina favorablemente a sacar la distribución de ecuación porque con 1.000 millones no se pueden mover 30.000 empresas», ha dicho.

Por lo tanto, están trabajando sin considerar las aportaciones de ese PERTE y habrá que ver si pueden aspirar a otros recursos europeos como, por ejemplo, los previstos en el ámbito de las electrolineras porque «de los PERTEs no esperamos nada». «Lideraremos la transición alimentaria con o sin fondos europeos», ha manifestado Markaide, que ha reconocido que se sienten un poco huérfanos.

Asimismo, ha afirmado que es «curioso» que no puedan beneficiarse del PERTE agroalimentario, cuando, precisamente, su objetivo es transformar la cadena de valor, y cree que «excluir» al «último eslabón», el de la distribución, es «peligroso para las finalidades» del PERTE.

Papel transformador de la distribución

El presidente de Eroski ha recordado el papel que juega la distribución en esa transformación, como, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el embalaje de los productos.

También ha destacado el papel que tiene la distribución en el ámbito de la información para tener un comportamiento de consumo más sostenible. En este sentido, ha recordado la implantación del semáforo con información de salud a los productos por parte de Eroski o la adopción del nutri-score y, junto a ello, ha apuntado que también quieren facilitar información sobre la huella de carbono de cada producto.

En todo ello, cree que la distribución es el que tiene que «abrir un camino» y si su rol no se considera como «relevante» es posible que tengan «menos recursos para hacerlo» pero ha advertido de que no van a renunciar a su papel porque no tengan «recursos de los PERTEs o de los fondos europeos».

Agustin Markaide ha añadido que 1.000 millones para una cadena alimentaria que aporta más 10% del PIB español representan un 0,7% de los fondos, por lo que cree que también hay una «desproporción notable» entre lo que hay que transformar y la palanca que se usa para ello.

Por otra parte, ha destacado la apuesta estratégica de Eroski por la salud y la sostenibilidad, que tienen «mucho que ver» con el producto local. Tras indicar que la «banalización de la alimentación» es «un problema social», ha asegurado que la alimentación de cercanía «ayuda un montón» a una cadena sostenible, genera riqueza en un entorno social.

En el caso de Eroski, ha recordado que venden casi 22.000 productos locales y aumentan «de manera exponencial» su presencia en el lineal y, desde el grupo distribuidor, se hace un trabajo de acompañamiento y formación a los productores locales para que «sigan el ritmo» que requiere la transformación y la neutralidad de carbono.