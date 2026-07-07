España ha pasado de no recibir importaciones de crudo procedente de Venezuela durante casi un año completo a comprar más de mil toneladas desde que se produjera la intervención de Donald Trump en la nación hispanoamericana.

En tan sólo cuatro meses, de febrero a mayo de 2026, la entrada de crudo venezolano en España ha pasado de ser inexistente a incrementarse hasta las 371 toneladas importadas. En febrero, la llegada de petróleo con dicho origen fue de 148 toneladas; en marzo, de 186 toneladas y en abril, de 304. En total, nuestro país ha traído 1.009 toneladas de crudo venezolano desde que se produjera la detención de Nicolás Maduro a manos del Ejército estadounidense.

Cabe recordar que en 2025 el Gobierno de Trump decidió revocar los permisos y exenciones concedidas a varias empresas petroleras, entre ellas Repsol, para exportar crudo desde Venezuela.

Sin embargo, meses después de que Estados Unidos tomara el control de la nación, Repsol firmó un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para retomar el control de las operac

iones e incrementar la producción de petróleo en Petroquiriquire (60% PDVSA y 40% Repsol).

Actualmente, la producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende a unos 45.000 barriles brutos al día, aunque el Consejero Delegado (CEO) de la compañía, Josu Jon Imaz, aseguró que la petrolera está preparada para aumentar en un 50% la producción bruta de crudo en un año y triplicarla en los próximos tres años.

Todo ello, apuntaba atendiendo al contexto, «si se siguen dando las circunstancias necesarias» y si se continúan utilizando los ingresos que se obtengan en el país. Es decir, si nada cambia en el marco geopolítico.

México lidera el suministro a España

Las importaciones de crudo a España se situaron en 5,2 millones de toneladas en mayo, incrementándose así un 8,2% con respecto al mismo mes del año pasado, con México como principal suministrador, con el 14,8% del total, mientras que las llegadas desde Oriente Medio representaron apenas el 5,5% del total del suministro.

Según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), el crudo que llegó a España en el quinto mes de 2026 con origen en Oriente Medio estuvo prácticamente en línea con las cifras que ha venido manteniendo desde que a finales de febrero estalló el conflicto bélico en Irán, ascendiendo a 286.000 toneladas, un 37,4% menos que en el mismo mes del año anterior.

Mientras, México, con 770.000 toneladas y el 14,8% del total, se situó como principal suministrador de crudo a España en abril, con un incremento interanual del 36,1%.

Le siguieron Kazajistán, con 658.000 toneladas y el 12,7% del total, que aumentó sus entregas un 153,9% respecto a mayo del año pasado; y Brasil, con 547.000 toneladas y el 10,6% del total, que las disminuyó un 32,9%. En el mes se importaron 30 tipos de crudo originarios de 19 países.

Por su parte, las importaciones de crudo de los países miembros de la OPEP cayeron en el mes un 0,7% frente a mayo de 2025, representando el 33,8% del total. De hecho, únicamente aumentaron interanualmente las entradas de crudo procedentes de Venezuela.

Mientras, las entradas de crudo de los países No-OPEP aumentaron en el mes un 13,3% con respecto al mismo mes del ejercicio pasado, representando el 66,2% del total.