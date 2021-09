El CFO de Enel, Alberto De Paoli, ha participado este lunes en el lanzamiento de la iniciativa mundial de los ODS del CFO Taskforce del Pacto Mundial de la ONU, durante el evento UN Global Compact Uniting Business LIVE, celebrado en el marco de la 76.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los CFOs reunidos durante el evento global del CFO Taskforce de la ONU “Financing a Sustainable Future – CFO Insights” han anunciado su compromiso de invertir colectivamente 500.000 millones de dólares estadounidenses en los próximos cinco años para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y vincular cerca del 50% de toda la financiación corporativa a resultados en materia de sostenibilidad, con planes para emitir nuevos instrumentos financieros sostenibles, incluidos los Sustainability-linked bonds.

Estas asignaciones financieras iniciales seguirán aumentando previsiblemente a medida que el CFO Taskforce del Pacto Mundial de la ONU adhiera a centenares de empresas participantes en el Pacto Mundial de la ONU con el fin de aumentar considerablemente la cantidad de inversiones corporativas alineadas con los objetivos y resultados de sostenibilidad.

“Con este compromiso marcamos un hito necesario en el camino que iniciamos en diciembre de 2019, cuando un pequeño grupo de CFOs comenzó a trabajar codo a codo para impulsar la integración de la sostenibilidad dentro de las operaciones”, declaró Alberto De Paoli, CFO de Enel y copresidente del CFO Taskforce. “Ahora, nuestro objetivo es aumentar la concienciación aún más y ayudar a crear el entorno necesario para atraer más capital hacia el desarrollo sostenible”.

Si tiene éxito, este movimiento mundial de CFOs y sus corporaciones podría potencialmente movilizar billones de dólares de inversión anualmente en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en áreas como las infraestructuras sostenibles, energías renovables, agua, salud, alimentación y agricultura, género y trabajo digno.

Para impulsar la asignación de miles de millones y potencialmente billones de financiación corporativa para los ODS, el CFO Taskforce del Pacto Mundial de la ONU ha creado un marco integral de gestión y gobernanza, The CFO Principles for Integrated SDG Investments and Finance.

El CFO Taskforce del Pacto Mundial de la ONU (cfotaskforce.org) fue lanzado por el Pacto Mundial de la ONU en diciembre de 2019 con un pequeño grupo de CFOs líderes para aprovechar el trabajo desarrollado por la Plataforma de Acción de innovación financiera para los ODS.

Su objetivo es inspirar un nuevo significado para el papel de los CFOs como arquitectos de la creación de valor sostenible de largo plazo mediante la sensibilización del impacto transformador de la financiación corporativa en los mercados financieros, la economía mundial y la sociedad en su conjunto. También aspira a crear un mercado para las inversiones y las financiaciones corporativas para los ODS que sea lo suficientemente diverso y transparente como para canalizar billones de dólares de inversiones financieras hacia soluciones eficaces del sector privado para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El CFO Taskforce ofrece a los directores financieros una plataforma para compartir ideas, desarrollar nuevos conceptos y marcos y proporcionar recomendaciones para movilizar el capital privado y crear un mercado para la inversión convencional en los ODS.