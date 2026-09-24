Madrid Nuevo Norte se enquista y agita a fondos e inversores: Singapur, Dubái o el fondo Cobas se inquietan por los plazos

Madrid Nuevo Norte vuelve a generar inquietud entre los grandes inversores. Fondos internacionales procedentes de plazas como Singapur, Dubái, Qatar o Estados Unidos, además de inversores españoles como Cobas, están trasladando preguntas a las administraciones sobre los plazos reales del mayor desarrollo urbanístico de la capital, según ha podido saber OKDIARIO. La edificación está en el 0% y la urbanización, según Madrid Crece, está en el 3%.

La preocupación parte de una cuestión muy concreta: después de décadas de retrasos y de que la denominada Operación Chamartín pareciera definitivamente desbloqueada, los inversores esperaban que Madrid Nuevo Norte entrase ya en una fase de ejecución mucho más visible. Sin embargo, el proyecto continúa avanzando principalmente sobre el papel y los plazos vuelven a generar dudas entre quienes estudian destinar grandes cantidades de capital al nuevo distrito.

Los propios datos del Ayuntamiento de Madrid permiten medir la distancia que todavía existe entre la tramitación y la transformación efectiva del terreno. El portal municipal Madrid Crece sitúa actualmente Madrid Nuevo Norte con el planeamiento completado al 100%, pero la gestión apenas alcanza el 3%, la urbanización se encuentra también en el 3% y la edificación permanece en el 0%. Tampoco se contabiliza todavía ninguna vivienda construida.

Fuentes conocedoras de las conversaciones explican a OKDIARIO que distintos inversores han preguntado en las últimas semanas por el calendario efectivo de las obras y por cuándo podrán empezar a materializarse las inversiones vinculadas al proyecto. La preocupación es especialmente significativa porque Madrid Nuevo Norte lleva años presentándose internacionalmente como una de las grandes oportunidades inmobiliarias y financieras de Europa.

El propio alcalde José Luis Martínez-Almeida ha promocionado el proyecto ante inversores internacionales. En mayo de 2025, durante el Foro de Diálogo de Ciudades Árabe-Europeas celebrado en Riad, presentó Madrid Nuevo Norte como una oportunidad para consolidar el liderazgo internacional de Madrid.

El Ayuntamiento tiene otras grandes obras

El problema que trasladan fuentes conocedoras del proyecto es que el Ayuntamiento de Madrid tiene actualmente abiertas numerosas grandes actuaciones y no quiere sumar de golpe nuevas obras de enorme dimensión.

La capital afronta simultáneamente proyectos como el soterramiento de la A-5, Parque Castellana, Parque Ventas o Vallecas Abierto. El propio Ayuntamiento explicaba a finales de agosto que varias de estas actuaciones se encuentran ahora en su recta final.

Sí existen actuaciones y trabajos relacionados con el entorno de Madrid Nuevo Norte, pero su dimensión todavía está muy lejos de la transformación que implicará el desarrollo completo.

Administrativamente, además, el proyecto continúa dando pasos. En julio quedó constituida la Entidad Urbanística Colaboradora de Coordinación (EUCC), encargada de coordinar las infraestructuras y actuaciones comunes de los cuatro ámbitos que integran Madrid Nuevo Norte. El pasado 17 de septiembre, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó formalmente su constitución.

Precisamente esa diferencia entre los avances administrativos y la ejecución física es la que está provocando las preguntas de los inversores. El temor es que los plazos vuelvan a prolongarse durante años y que el capital comprometido o interesado en entrar en el proyecto quede inmovilizado mientras se completa la urbanización.

Madrid Nuevo Norte abarcará alrededor de 3,4 millones de metros cuadrados y prevé levantar cerca de 10.500 viviendas, además de un gran centro de negocios y aproximadamente 400.000 metros cuadrados de zonas verdes. Todo esto, cuando esté en marcha.

El frente judicial de los terrenos

A las dudas sobre los plazos se añade otro elemento que siguen de cerca algunos inversores: el conflicto judicial sobre parte de los terrenos vinculados históricamente a BBVA y a los antiguos derechos de reversión.

Baraka y la Asociación de Reversionistas No Abuso mantienen desde hace años una batalla relacionada con los terrenos que fueron expropiados originalmente para usos ferroviarios y que posteriormente quedaron integrados en la operación urbanística.

En 2025, Baraka y los reversionistas comunicaron a distintos reguladores internacionales la existencia de un procedimiento abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para reclamar derechos de reversión sobre terrenos expropiados para los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral. También informaron de una anotación preventiva de demanda sobre numerosas fincas afectadas por Madrid Nuevo Norte.

No todos los procedimientos promovidos por Baraka han prosperado. En 2021 fue rechazada una demanda en la que reclamaba 713,8 millones de euros a BBVA y Distrito Castellana Norte, mientras que en noviembre de 2025 un juzgado inadmitió otra querella presentada por Baraka y los reversionistas al considerar que no existían indicios suficientes de delito.

Ese historial judicial obliga a diferenciar los distintos procedimientos, pero el conflicto sobre los derechos de reversión continúa siendo un elemento que los inversores tienen sobre la mesa al analizar los riesgos y los tiempos del desarrollo.