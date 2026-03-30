Endesa incorpora drones de largo alcance de Fuvex para impulsar una inspección de red más precisa, segura y sostenible

Endesa refuerza la apuesta por el uso de drones para la inspección industrial de sus redes eléctricas en España. La filial de redes de Endesa, e-distribución, contará con 17 drones de largo alcance desarrollados por la empresa navarra Fuvex para realizar inspecciones termográficas y digitales de las líneas empleando las últimas tecnologías. El objetivo: utilizar los drones de largo alcance para dar un salto en las labores de inspección y mantenimiento, mejorando la precisión, al tiempo que se reducen los desplazamientos, el riesgo para los trabajadores y la huella de carbono.

Los drones empleados son los primeros capaces de cumplir los requisitos técnicos de Endesa en materia de coherencia de datos y capacidad de resolución, alcanzando un nuevo estándar de calidad en la digitalización y mantenimiento de infraestructuras críticas.

La extensión del uso de drones, que la filial de redes de Endesa emplea desde hace años en las labores de supervisión y mantenimiento de la red, es clave para generar un gemelo digital completo de sus redes eléctricas, un proceso iniciado en 2023.

Las aeronaves diseñadas por Fluvex permiten una alineación tridimensional completa entre datos visuales, térmicos y LiDAR, la tecnología que utiliza luz láser para medir distancias y crear mapas y modelos 3D de alta precisión. Esto implica que cada punto del modelo 3D generado mediante LiDAR tenga correspondencia exacta con un píxel concreto de las imágenes visuales y térmicas capturadas durante el vuelo. Esta correlación precisa permite construir una representación digital completa de las líneas eléctricas sobre la que aplicar inteligencia artificial multimodal, abriendo la puerta a nuevas capacidades de análisis automatizado del estado de la red.

e-distribución, la mayor distribuidora eléctrica de España, gestiona una red de más de 320.000 kilómetros de líneas eléctricas, cuya inspección periódica es clave para garantizar la seguridad del sistema y la continuidad del suministro eléctrico.

La incorporación de drones de largo alcance supone un cambio relevante en la forma de capturar información sobre estas infraestructuras por parte del departamento de Mantenimiento y Soporte Técnico de e-distribución. Frente a los métodos tradicionales, basados en inspecciones a pie o en helicóptero tripulado, los nuevos sistemas permiten capturar datos de alta precisión de forma más eficiente, reduciendo riesgos operativos, costes y emisiones.

Los drones desarrollados por FuVeX están autorizados para operar a distancias de hasta 10 kilómetros, un alcance hasta veinte veces superior al de los drones convencionales, lo que permite cubrir grandes tramos de red en una única operación y capturar información geoespacial de alta resolución.

El verdadero salto tecnológico del proyecto reside en la capacidad de generar gemelos digitales completos de las infraestructuras eléctricas.

Hasta ahora, las inspecciones con drones capturaban distintos tipos de datos, imágenes visuales, información térmica o escaneos LiDAR, pero estos conjuntos de datos no siempre estaban correlacionados entre sí. El sistema desarrollado por FuVeX permite integrar todas estas fuentes de información en un único modelo tridimensional coherente.

Este avance permite aplicar algoritmos de inteligencia artificial capaces de:

Detectar anomalías.

Analizar el estado de los componentes de la red.

Anticipar posibles incidencias.

Optimizar el mantenimiento predictivo de las redes eléctricas.

De esta forma, el proyecto y validación industrial representa también un paso decisivo para posicionar a España y Europa como referentes en el uso industrial de drones de largo alcance en sectores críticos. FuVeX, que cuenta con más de 70 profesionales y ocho patentes registradas, ha desarrollado la primera tecnología europea autorizada para inspecciones más allá de la línea de visión, tras cuatro años de trabajo para obtener la certificación aeronáutica correspondiente y su participación en proyectos de I+D como H2Dron y FreeDrone.