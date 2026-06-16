Endesa amplía el programa Para Ti con “Trae un amigo”: cada cliente podrá tener hasta 500 € en puntos

Endesa refuerza su programa de fidelización Para Ti con “Trae un amigo”, una nueva evolución de su iniciativa de recomendación entre clientes que mejora la recompensa económica amplía su compatibilidad comercial y busca seguir impulsando el ahorro directo en factura y la captación de nuevos usuarios.

La nueva acción sustituye a la anterior “Recomienda y Ahorra”, que ofrecía 30 € tanto al cliente que recomendaba como al nuevo cliente que contrataba, y pasa ahora a una propuesta de valor de 50 € en puntos “Para Ti” para ambos.

Con este cambio, Endesa da un paso más en una de las dinámicas mejor alineadas con la lógica del programa “Para Tí”: premiar a los clientes por su vinculación con la compañía y convertir esa relación en ahorro tangible. Cada cliente podrá recomendar hasta 10 amigos con beneficio propio, lo que supone un máximo acumulado de 500 € en puntos

Este refuerzo llega, además, después de la última promoción del programa, en la que Endesa triplicó los puntos de “Para Ti” y repartió más de 2 millones de euros entre sus clientes, consolidando una línea de trabajo orientada a seguir devolviendo valor de forma directa y recurrente.

El funcionamiento general de “Trae un amigo” se basa en un sistema sencillo: un cliente actual recomienda a otra persona para que contrate un suministro de luz, gas o ambos y, cuando la contratación es válida, ambos reciben el beneficio económico correspondiente (límite de 10 recomendaciones con recompensa para quien invita).

“Trae un amigo” se encuentra dentro de la App de Endesa Clientes, en el apartado de “Para Tí”, que ya ha repartido 48 millones de euros entre sus clientes desde su lanzamiento hace algo más de dos años. A ello se suman más de 2 millones de participaciones en sorteos y acciones de gamificación y una red de más de 50 empresas colaboradoras, que amplían el valor del programa más allá de la energía.

“Para Ti”, con más de 2,5 millones de clientes inscritos es un programa muy bien valorado (valoración media superior a 9) y además muy recomendado: 9 de cada 10 usuarios están dispuestos a recomendarlo. El programa permite acumular puntos por acciones como activar la factura digital, contratar nuevos suministros, superar retos de eficiencia o recomendar Endesa a amigos, que se pueden canjear por ahorro en la factura y experiencias únicas.

Con “Para Ti” Endesa sigue consolidando una propuesta de fidelización orientada al ahorro en factura, al acceso a ventajas con marcas colaboradoras y a la participación en sorteos, juegos y promociones específicas, con un modelo que busca reforzar la relación con el cliente desde una lógica de utilidad y beneficio directo. Como ya recogían notas anteriores del programa, “Para Ti” se apoya en descuentos directos en factura, ventajas con empresas colaboradoras y dinámicas promocionales ligadas al uso y a la relación continuada con la compañía.