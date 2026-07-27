Armengol reorganiza Sabadell: amplía el mando de Carlos Ventura y crea un área de IA para Robert Duran

Banco Sabadell ha puesto en marcha la mayor reorganización interna desde la llegada de Marc Armengol a la dirección ejecutiva. El consejero delegado ha rediseñado la estructura organizativa de la entidad con un doble objetivo: acelerar la transformación del banco y reforzar los negocios considerados estratégicos. Los principales beneficiados de esta remodelación son Carlos Ventura, que amplía notablemente sus competencias al frente del negocio en España, y Robert Duran, que asumirá el liderazgo de la nueva área de Transformación Corporativa e Inteligencia Artificial. La reorganización entrará en vigor el próximo 1 de septiembre y mantiene intacta la composición del Comité de Dirección.

El movimiento supone un importante respaldo a Carlos Ventura, que gana peso dentro de la organización al asumir una estructura mucho más amplia bajo su responsabilidad. Además de mantener el liderazgo de Negocio España, el directivo pilotará una reorganización que divide la actividad comercial en cinco grandes áreas: Banca Retail y Transformación de Negocio, Banca de Empresas, Banca Privada, Banca Personal y Banca Comercial. También dependerá de él la Dirección de Marketing.

Una de las principales novedades será la creación de la nueva unidad de Transformación de Negocio, que dirigirá Jorge Rodríguez Maroto y que nace con la misión de acelerar la innovación en productos, impulsar la digitalización y mejorar la experiencia de los clientes. Además, se crea una nueva unidad de Banca Comercial, dirigida por Albert Figueras, que concentrará la coordinación de las direcciones territoriales y la actividad comercial remota.

La IA gana protagonismo

El otro gran movimiento de Armengol consiste en situar la inteligencia artificial en el centro de la estrategia del banco. Para ello, Sabadell crea una nueva área de Transformación Corporativa e Inteligencia Artificial, integrada en la Dirección de Estrategia que dirige Marc Prat y cuyo responsable será Robert Duran. Su misión será extender el uso de la IA de forma transversal a toda la entidad, mientras que la Dirección de Operaciones y Tecnología reforzará también sus capacidades en este ámbito.

Según explica la entidad, la reorganización busca concentrar más recursos en las áreas estratégicas, simplificar la estructura organizativa y acelerar la ejecución de proyectos mediante una mayor coordinación entre departamentos. El banco pretende aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para mejorar tanto la eficiencia interna como la atención al cliente, uno de los ejes del nuevo plan impulsado por Armengol.

La remodelación también incluye otros cambios relevantes. Sergio Palavecino, director financiero, asumirá la gestión de costes del grupo; Sonia Quibus incorporará la función de Compras a la Dirección de Personas y Sostenibilidad; y Virginia Zafra integrará completamente la Comunicación Interna dentro de su área de Comunicación e Imagen Corporativa. Asimismo, el banco centralizará distintas funciones que hasta ahora estaban repartidas entre varias áreas para agilizar la toma de decisiones y acelerar la ejecución de proyectos.

Pese a la profundidad de la reorganización, Armengol ha optado por mantener sin cambios el Comité de Dirección. Con ello busca preservar la estabilidad de la gobernanza mientras pone en marcha una nueva fase de transformación con la que Sabadell pretende reforzar su modelo de banca de relación, acelerar la digitalización y dar un mayor protagonismo a la inteligencia artificial como herramienta para impulsar el crecimiento del negocio.