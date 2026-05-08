El grupo ACS celebra este viernes su junta de accionistas con la acción girando en torno a su máximo histórico, con una revalorización superior al 60% en lo que va de año. Un tono positivo que también sigue su filial Hochtief, con un crecimiento muy similar que le lleva a batir récords constantes en Bolsa. De esta forma, los inversores premian el rumbo que está llevando la compañía.

En concreto, en las últimas cinco sesiones y al cierre del jueves, la acción de ACS se ha incrementado un 16,4%, hasta alcanzar los 138 euros por título. Cabe recordar que en febrero la empresa se congratulaba de superar la barrera de los 100 euros por acción, un punto que queda ya bastante lejos.

Por su parte, en la última semana, Hochtief se ha revalorizado un importante 24,7%, incrementándose cada una de sus acciones en 108,5 euros en sólo cinco días hasta alcanzar los 547,5 euros. Con esta gran subida, su rentabilidad ha alcanzado en lo que va de año al grupo.

En los últimos seis meses, los títulos de ACS se han encarecido un 82,8%, rozando así los 140 euros. Por su parte, los de su filial se han más que duplicado, con una subida del 102,78%, todo esto en un entorno de incertidumbre a causa del conflicto bélico en Oriente Medio.

Una guerra que no ha afectado, para nada, al valor de las acciones de ACS, a diferencia de otras muchas empresas del Ibex 35. De esta forma, la constructora sale muy reforzada de una crisis bursátil que sí ha hecho mella en numerosas compañías.

De hecho, el selectivo español tan sólo se ha revalorizado un 3,24% en todo lo que va de 2026, y un 13,57% en el último semestre, muy lejos de los porcentajes que presenta la constructora en esos mismos periodos.

Por otro lado, el SP500, selectivo de referencia en Estados Unidos (EEUU), ha incrementado su valor en un 7,21% desde el 1 de enero, mientras que en los últimos seis meses ha aumentado menos del 10%. Por tanto, ACS ha presentado una rentabilidad considerablemente superior a índices tan importantes como los dos anteriores.

Junta de accionistas de ACS

Así, ACS llega a su junta de accionistas enormemente reforzada y superándose a sí misma en un contexto geopolíticamente incierto. Este jueves, la mercantil aprobará las cuentas anuales e informes de gestión correspondientes al ejercicio 2025, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, según consta en el orden del día.

Tras ello, reelegirá a su auditor de cuentas, así como a los consejeros Juan Santamaría con la categoría de ejecutivo y María José García Beato con la categoría de independiente. También fijará el número de miembros del consejo de administración.