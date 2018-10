Los taxistas amenazan con “volver a la calle” si los partidos no se posicionan

Los taxistas amenazan con volver a la huelga la próxima semana si los partidos políticos no se posicionan “en los próximos días” respecto al decreto ley aprobado en septiembre por el Consejo de Ministros, con el que se delega en las Comunidades Autónomas regular la actividad de las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC), que tendrán un período de cuatro años durante el cual podrán seguir prestando servicio en el ámbito urbano.

Y es que el real decreto deberá ser aprobado en el Congreso de Diputados, en principio, el próximo 25 de octubre. Sin embargo, exceptuando al PSOE y a Podemos, nadie sabe qué harán el resto de formaciones. Los taxistas, ante tal incertidumbre, exigen a los partidos restantes un posicionamiento público sobre sus intenciones a la hora de votar en el Congreso.

“Si ellos mueven los hilos por arriba, nosotros moveremos a la gente por debajo”

Además, según fuentes conocedoras, Unauto, Uber y Cabify se reunieron este lunes con la Generalitat, lo que no ha hecho más que acrecentar el nerviosismo en el sector del taxi. Tito Álvarez, de Élite Taxi, ha explicado a OKDIARIO, que “todos los partidos políticos han tenido ya tiempo de sobra de examinar el decreto y ningún partido se pone ni a favor ni en contra, así que le vamos a exigir que se posicionen ya públicamente, porque la gente en la calle está muy nerviosa”.

“Estamos preparando un comunicado en el que instaremos a los partidos, como el PP, PNV, PDeCAT, ERC… se tienen que posicionar si van a estar a favor del decreto, en contra o si se van a abstener. Nosotros queremos saber qué posición van a tomar porque ya han tenido tiempo suficiente para pensárselo y para analizar este decreto. Sabemos que las formas no han sido las mejores, porque el PSOE no ha enseñado el decreto a nadie. La única verdad es que tenemos un Gobierno como lo tenemos, y tenemos que saber si las piezas van a encajar o no”, continúa el portavoz de Élite Taxi.

“La gente quiere salir ya a la calle por el silencio de los partidos políticos”

Álvarez explica a este periódico que “la gente quiere salir ya a la calle por el silencio de los partidos políticos. Como sabemos que ayer estuvieron Unauto, Cabify y Uber con la Generalitat, queremos que se posicionen públicamente. Si a lo largo de esta semana no lo hacen, volveremos a sacar a la gente a la calle. Vamos a hacerlo otra vez porque estamos muy cansados de que las organizaciones mayoritarias vayan diciendo que van a tumbar o que van a llevar a los juzgados parte del decreto, lo que nos parece una gran irresponsabilidad. No pueden ir sacando pecho antes de que se convalide el decreto para que cualquier partido se pueda agarrar a eso para posicionarse en contra. Entonces, como este decreto es de los taxistas que levantaron la calle, serán los taxistas los que decidan si vuelven a levantar la calle”.

“En definitiva, queremos volver a poner en marcha la maquinaria que pusimos en marcha en julio. Porque aquí las organizaciones somos meros interlocutores, y desde Élite Taxi Barcelona creemos que es una gran irresponsabilidad”, continúa Tito Álvarez, que subraya que “no queremos que se nos escape este decreto y, una vez esté convalidado, ya veremos lo que pasa. Nosotros, por la parte que nos toca, vamos a hacer un llamamiento de que si en los próximos días los partidos políticos no se posicionan hay que sacar a la gente a la calle, porque se nos puede escapar de las manos. Aún no hemos conseguido nada, hasta que no esté convalidado no”.

“No vamos a tirar a la basura una huelga de ocho días como la que hicimos porque los partidos políticos se pongan de perfil”

“Nosotros lo único que sabemos es que Podemos nos apoyará y que el PSOE también. La situación es muy delicada, es un Gobierno en minoría, tienen que encajar muchas piezas, no sabemos qué va a hacer el PP, ni el PDeCAT, ni ERC… Y nos estamos jugando nuestro futuro. Y no vamos a tirar a la basura una huelga de ocho días como la que hicimos porque los partidos políticos se pongan de perfil, o porque vayan a mezclar otros temas que nada tienen que ver con el sector del taxi, como es el independentismo, o el tema de los Presupuestos, etc… Y que por ello caigan 100.000 familias que vivimos del taxi honradamente por culpa de los problemas de los políticos. Tenemos mucho miedo de que mezclen”, afirma Álvarez.

“En principio, el próximo 25 de octubre se presentará en el Congreso el Decreto, y como la semana que viene no sepamos algo de todos los partidos políticos, el taxi sale a la calle también. Y lo van a tener que decir públicamente, si apoyan o si no apoyan el decreto. Hay mucho en juego y llevamos teniendo mucha paciencia y dando mucha confianza desde finales de julio. Y se ha acabado. Queremos respuestas, las cosas claras y de frente. Porque sabemos quién tenemos delante, nuestro enemigo, y es muy poderoso. Y sabemos que están haciendo lobby, que están apretando mucho, amenazando mucho, y que están moviendo los hilos por arriba. Y si ellos mueven los hilos por arriba, nosotros moveremos a la gente por debajo”, continúa el portavoz de Élite Taxi, que concluye: “Los partidos tendrán que elegir si se ponen del lado de los fondos buitre o de los 70.000 autónomos y 100.000 familias que arrastran casi un millón de votos”.