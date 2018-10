‘Dedazo’ en Adif: promocionado a director uno de los apoyos en el PSOE de Ábalos y Sánchez

La presidenta de Adif, Isabel Pardo, promociona a Martín Navarro de 'cuadro técnico' a Director de Coordinación Corporativa Territorial Fue en la lista de José Luis Ábalos al 39 Congreso Federal del PSOE y dio públicamente su apoyo a Sánchez en las primarias contra Susana Díaz

Nuevo ‘dedazo’ del PSOE en una empresa pública. Ahora le ha tocado el turno a Adif, el administrador de las infraestructuras ferroviarias que preside Isabel Pardo de Vera desde la llegada del PSOE al poder en junio. Pardo de Vera ha nombrado Director de Coordinación Corporativa Territorial a Martín Navarro Vicent, un hombre cercano al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, valenciano como él y de quién depende orgánicamente Adif, y que mostró públicamente su apoyo a Pedro Sánchez en las primarias contra Susana Díaz.

Navarro Vicent era hasta este mes de septiembre ‘cuadro técnico’ de mantenimiento en la alta velocidad en Valencia, como él mismo recoge en su currículum. Trabaja en Adif desde hace más de 30 años. Sin embargo, ha sido recientemente promocionado a Director de Coordinación Corporativa Territorial dependiendo de la Dirección General de Recursos Humanos, en el cuartel general de Adif en Madrid.

La promoción no ha sentado nada bien en la compañía puesto que se trata de un salto de golpe de más ocho categorías profesionales, de ‘cuadro técnico’ a Director. Hace unos días este periódico publicó un ‘dedazo’ similar en Renfe con el nombramiento de Gonzalo Pastor Barahona como gerente -era también ‘cuadro técnico’-. Esta es la imagen que circulaba entre los directivos de la empresa.

En este caso la promoción es aún mayor, pasando a doblar su salario, puesto que ha subido hasta Director, dos puestos más que gerente, partiendo de la misma base, ‘cuadro técnico’. Su sueldo superará los 70.000 euros anuales, según fuentes sindicales.

PSOE Valencia

Se da la circunstancia de que Martín Navarro es un hombre de Ábalos, ministro de Fomento, de quién depende Adif. Navarro fue en la lista del PSOE de Valencia que presentó Ábalos al 39 Congreso Federal socialista, el de la coronación de Sánchez tras ganar las primarias.

Antes de eso, Navarro ya había hecho público su apoyo a Sánchez frente a Susana Díaz en un artículo en marzo de 2017. Después de que Ximo Puig, líder del PSOE en la comunidad valenciana, diera su apoyo a Susana, él lo hizo por Sánchez, “hecho que a quién pueda conocerme tampoco sorprenderá” decía en el artículo -en la imagen-.

Defensa

Este diario se ha puesto en contacto con Martín Navarro que ha explicado que se trata de “un nombramiento de libre designación realizado por la presidenta de Adif”, Isabel Pardo de Vera. En efecto, como explican fuentes sindicales, los cargos de libre designación son libres, legales y competencia exclusiva de la presidencia, “pero nunca ha pasado esto en esta casa”.

En definitiva, aunque es un nombramiento legal, las promociones nunca se han realizado habitualmente así. “No sé si es habitual o no”, asegura Navarro, “pero prejuzgar es malo siempre”. “Hay que evaluar el trabajo realizado con posterioridad”, insiste, “así que no entiendo el malestar interno si es que se ha producido porque a mí no me ha llegado nada”. Navarro coordinará los recursos humanos en las diferentes comunidades autónomas. Era ‘cuadro técnico’ de mantenimiento.