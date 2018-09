Caffarel sitúa a su mano derecha como asesora de Mateo en RTVE con 60.000 euros de salario

Raquel Galán fue contratada el 10 de agosto como jefa de Gabinete de Rosa María Mateo, administradora única de la Corporación Fue mano derecha de Caffarel en RTVE y después en el Instituto Cervantes

Carmen Caffarel, directora general de RTVE en la primera etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, está siendo señalada por fuentes del comité de expertos que debe elegir al próximo presidente de la Corporación y por fuentes internas sindicales como una de las personas claves que está influyendo en los últimos movimientos de directivos producidos en la cadena pública.

Uno de esos movimientos es el nombramiento de Raquel Galán como mano derecha de Rosa María Mateo, nombrada administradora única de RTVE por Pedro Sánchez. Según los documentos que obran en poder de este diario, Galán fue contratada por RTVE el 10 de agosto con un contrato de obra y servicio remunerado con 60.000 euros. Su cargo será el de Responsable de Gabinete de Mateo con categoría de subdirección. Sindicatos como USO y CC.OO han pedido las condiciones de su contratación en aras a la trasparencia.

Raquel Galán fue la asesora de Caffarel durante su etapa en RTVE y posteriormente se la llevó también al Instituto Cervantes. Caffarel fue nombrada en julio de 2007 directora de este Instituto y en septiembre contrató a Galán como Directora del Área de Patrocinio y Proyectos. Posteriormente, en mayo de 2010, fue nombrada Jefa de Gabinete de Caffarel.

“La purga que se está haciendo en la cadena no es normal para estar en marcha un concurso para elegir a un nuevo presidente. Si Rosa María Mateo es transitoria no entendemos por qué está cambiando a todos los cargos de arriba a abajo. Lo que nos tememos es que Caffarel junto a Fran Llorente y no te olvides de Luis Fernández están moviendo los hilos para cambiar ya todo y dejarle el trabajo hecho a la próxima presidenta, que creemos será Alicia G. Montano”, explican fuentes sindicales.

Comité de expertos

Mismo protagonismo le dan a Caffarel en el comité de 17 expertos que está eligiendo por concurso al próximo presidente de la Corporación. Caffarel forma parte de este comité a propuesta del PSOE y, según fuentes internas, “ella y Bustamante, nombrado por Podemos, son los que mueven los hilos en el bloque de la izquierda”.

El comité está formado por expertos propuestos por los diferentes grupos políticos del arco parlamentario. PP y Ciudadanos suman siete, PSOE y Podemos, seis, y PDeCAT, PNV, ERC y Nueva Canarias tienen uno cada uno.

Una de las muestras de esa influencia de Caffarel es que fue ella quién convocó a una cena secreta el pasado jueves 6 de septiembre en el restaurante ‘Casa Manolo’ de Madrid solo para los expertos afines al PSOE, es decir, Podemos, PDeCAT, PNV y ERC. A esa cena asistió el presidente del comité, Diego Carcedo, propuesto por el PSOE.

Caffarel ha asegurado a este diario que “me dais un proganonismo que no tengo” al explicar que ella “no convocó esa cena”. Sobre ella pesa la sospecha de la incompatibilidad de su cargo en el comité puesto que también es consejera de Telemadrid. Dos compañeros suyos en el consejo de la cadena madrileña son candidatos a presidir RTVE.