El sector financiero español carga al completo contra el impuesto a la banca de Pedro Sánchez

Todos los bancos cargan contra Pedro Sánchez Banco Santander cambiará su estructura si hay impuesto a la banca

Ni un solo banco se ha callado sobre el impuesto a la banca que pretende Pedro Sánchez. Las seis entidades más grandes de este país han criticado con rotundidad el ‘castigo’ al que quiere someter Sánchez al sector financiero. Desde Banco Santander, que amenaza incluso con cambiar su estructura societaria si sale adelante la subida impositiva, hasta Bankinter, donde Dolores Dancausa comenzó su discurso de la presentación de resultados cargando contra las intenciones socialistas.

Banco Santander

José Antonio Álvarez Álvarez, consejero delegado de Banco Santander, durante la presentación de resultados del primer semestre del año,criticó el impuesto a la banca que planea el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Creo que no deberían poner impuestos sobre rentas no generadas”, dijo Álvarez, que cree que “no es una buena práctica”. “Si nosotros perdemos dinero en España, no nos deberían poner ningún impuesto. Además, debería evitarse en la medida de lo posible la doble imposición”, explicó.

La entidad adviritió, en este sentido, de que si el Gobierno aplica nuevos impuestos que supongan una doble imposición a los ingresos que obtengan en el exterior las multinacionales españolas, éstas se replantearán su estructura legal. Banco Santander, dijo Álvarez, se encuentra en este grupo.

BBVA

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, también rechazó, frente a la ministra de industria, Reyes Maroto, la posibilidad de crear un impuesto a la banca, durante los cursos de la APIE celebrados en junio en Santander.

“No hay que hacer experimentos ni se puede perjudicar a un sector en concreto. Un impuesto a las transacciones o a la banca lo que genera es una distorsión a la actividad económica. Sería una propuesta errónea”, explicó Torres Vila que, eso sí, coincide con el Ejecutivo en que “lo importante es garantizar el sistema de pensiones”.

Ya en la presentación de resultados semestrales que se hizo este viernes, Torres Vila se mostró más discreto, pero concluyó que la fiscalidad “no debe penalizar ni el crecimiento económico ni la creación de empleo”.

CaixaBank

El impuesto a la banca con el que amenaza Pedro Sánchez también ha sido criticado directamente por la patronal bancaria (Asociación Española de Banca -AEB), y Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, aprovechó este hecho para sumarse a la queja: “No es momento, ni es una buena idea”.

“Desde el punto de vista de reducir el déficit, creo que es muy necesario ajustarse. Otra cosa distinta es que no veo que ese esfuerzo tenga que estar dirigido directamente a la banca”, afirmó Gonzalo Gortázar, que subrayó, además, que “no buscamos ni podemos alcanzar niveles de rentabilidad anteriores a la crisis. Pero seis años después de ella, podemos decir que ya estamos en un nivel adecuado. Seguiremos luchando porque en la parte buena del ciclo podamos mejorar esa rentabilidad”.

“Es necesario hacer una reflexión sobre la situación de las cuentas publicas. Es loable que el Gobierno lo haga. Son cuatro años de bonanza económica. Tenemos que hacer un esfuerzo para reducir el déficit público, que es la mejor receta para mejorar el sistema de bienestar”, recordó el directivo, que cree que “volverá otra crisis, y es importante que las cuentas públicas estén en orden para que sirvan de apoyo”.

Cuestionado sobre un posible cambio en la estructura societaria de CaixaBank en caso de que salga adelante el impuesto a la banca, el actual consejero delegado de la entidad dijo que no ve “motivo alguno” por el cual podrían cambiar su estructura.

Banco Sabadell

El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, también se mostró en contra de “la propuesta para hacer un impuesto más allá de la situación particular”. “Poner impuestos sectorialmente para solucionar un problema estructural, como es el del déficit de las pensiones, es una decisión que puede distorsionar el juego de la competencia incluso en términos de posición relativa”.

Guardiola quiso recordar que la banca paga muchos impuestos: “Si uno hace el cálculo de esta factura, es muy elevado. Meter esta factura fiscal a la banca, que está presionada por los tipos bajos, puede hacerlo menos atractivo“.

Bankia

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, también criticó el impuesto a la banca que quiere imponer Pedro Sánchez y, de hecho, aseguró que parte de los problemas que atraviesa el sector financiero en Bolsa se deben a este tipo de “futuribles”, que desconciertan a los inversores.

En la rueda de prensa celebrada con motivo de la presentación de resultados semestrales de la entidad, Sevilla recordó que la banca europea tiene un problema de rentabilidad, que en última instancia afecta a la solvencia, y “un nuevo tributo no es el camino para superar ese problema”.

En este contexto, reclamó una fiscalidad europea para el sector financiero que evite este tipo de castigos aleatorios a una parte de los bancos de la Eurozona.

El directivo de la entidad participada por el Estado lamentó también el argumento que desde algunos partidos políticos emplean para defender este tipo de medidas señalando a la banca como un sector rescatado. Según subrayó Sevilla, en realidad, “se rescató a los depositantes”.

Bankinter

La consejera delegada de Bankinter, Dolores Dancausa, no espera “grandes cambios” en la legislación del nuevo Gobierno respecto a los bancos. Pese al ruido que ha venido generando el polémico ‘impuesto a la banca’, Dancausa cree que estas propuestas “tardarán en ponerse en vigor”. Eso sí, la directiva fue muy clara al respecto, y exigió a Pedro Sánchez que “no suba impuestos”.

Dancausa recordó que Bankinter paga un tipo efectivo del 27%, “para que luego digan que los bancos no pagamos impuestos”. “Los bancos nos granjeamos la animadversión general, sin rigor y sin hacer análisis serios. Las tasas impositivas que quieren poner a la banca, no las pueden argumentar como una contraprestación a las ayudas que se les ha dado. Es una simplificación errónea, no se ha rescatado a la banca, se ha rescatado a algunos depositantes de algunas cajas de ahorros”, explicó la consejera delegada de la entidad.

“La situación política ha dado un importante giro. Tendremos iniciativas tendentes a agrandar el gasto. Estas iniciativas están centradas en mayores tasas impositivas, y se acude a los bancos porque todo el mundo sabe que el dinero está en los bancos. Afortunadamente, la economía sigue yendo muy bien y, como pensamos que estas propuestas tardarán en ponerse en vigor, no esperamos grandes cambios”, explicó Dancausa durante la presentación de resultados del primer semestre de 2018.

“Yo animaría al Gobierno a no seguir con la senda de subir impuestos”

Dancausa se declaró “una auténtica entusiasta de que el Estado recaude más”, pero “uno tiene que recaudar más a base de que las empresas y ciudadanos ganen más, no a base de subir impuestos o crear nuevos”. “Si la sociedad española no genera riqueza, los impuestos no tienen futuro, acaban produciendo desigualdad, pobreza, y ahuyenta a los inversores”, dijo la cabeza visible de la entidad, que lo comparó con su negocio: “Es como si en el banco queremos ganar más duplicando precios. A lo mejor el primer año ganamos más, pero a partir del siguiente los clientes, como no son tontos, se irán“.

“Un inversor siempre busca seguridad jurídica, yo animaría al Gobierno a no seguir con la senda de subir impuestos. Lo que tienen que hacer es que los ciudadanos ganen más. Todo lo que no sea eso, será empezar la casa por el tejado”, concluyó Dancausa sobre el posible impuesto a la banca.