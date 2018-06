La vieja guardia del PSOE desembarca en Televisión Española

La vieja guardia del PSOE está desembarcando poco a poco en Televisión Española. Jordi García Candau, ex director general de la Corporación y ex presidente de Radio Televisión Castilla-La Mancha con el PSOE, ha situado un programa en La 2 que ya ha sido aprobado por el Comité de Dirección. Además, Ramón Colom, ex director general de TVE durante seis años (1990-1996), negocia la contratación de un segundo espacio en la cadena.

De acuerdo con las fuentes internas consultadas, el programa de García Candau está pendiente de estreno debido a que la dirección de La 2 está haciendo cambios al programa piloto. Se trata de un programa documental sobre las plazas de toros españolas.

García Candau, que fue director general de la Corporación con el PSOE durante seis años (1990-1996), es el responsable de la productora Share Total. Con esta productora García Candau ha vendido el programa a Juan Manuel Hidalgo, director de La 2 desde 2016 -era responsable de un sindicato de la cadena-, por un precio de 480.000 euros.

Fuentes oficiales de la cadena han respondido a este diario que el precio es “inferior al medio millón de euros” y que se trata de pequeños programas comparados con los grandes producciones de la cadena. “Además, está aprobado desde hace tiempo, seis meses por lo menos”, explican fuentes internas.

“La razón por la que los programas están valorados en menos de medio millón de euros es que si supera esa cifra, entonces ya tiene que pasar por el consejo para su aprobación. Si es menos, lo puede aprobar el director general correspondiente, en este caso el de La 2″, explican otras fuentes de la cadena.

Ramon Colom

Otro ex dirigente de la cadena con el PSOE, Ramon Colom, a través de su productora Abordar SL, está negociando contratar un segundo programa con La 2 también. Ya tiene uno en antena, Millenium, desde 2014, y ahora está cerca de situar el segundo.

“Nos ha propuesto varios proyectos pero todavía no está cerrada la contratación de ninguno. No ha pasado todavía por el Comité de Dirección“, explican fuentes internas. Otras fuentes señalan que habrá un segundo programa de Colom en antena, por valor de 460.000 euros. De nuevo, inferior a medio millón de euros.

Junto a García Candau y Ramón Colom hay que añadir otras viejas caras de TVE con el PSOE como Paco Lobatón. El veterano periodista inició la segunda etapa de su exitoso ‘¿Quién sabe dónde?’ en enero de este año con ‘Desaparecidos’, aunque con suerte diferente en cuánto a audiencia se refiere.

El programa lo hizo Prisa Producciones Video a un precio de 2,8 millones de euros. Fue cancelado en abril debido a su baja audiencia, por debajo del 10%.

Nuevo presidente y consejo

El paulatino desembarco de la vieja guardia del PSOE en TVE coincide ahora con el decreto ley aprobado el pasado viernes por el Gobierno de Pedro Sánchez, que acelera el nombramiento de un nuevo presidente y un nuevo consejo de RTVE en previsión de que el concurso puesto en marcha en el Congreso se demore unos meses -el mandato del presidente, José Antonio Sánchez, finalizó el pasado viernes-.

En menos de dos semanas el Congreso tiene que nombrar seis nuevos consejeros y el Senado, cuatro más. El PP ha anunciado un recurso ante los tribunales, incluso ante el TC, por lo que llama ‘decretazo’ para tomar el control por la fuerza de RTVE.