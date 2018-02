Louboutin no ha perdido la exclusividad de marca de sus suelas rojas en Europa, al menos no todavía. Tras las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se han disparado las alarmas, aunque lo cierto es que la última palabra sobre este asunto la tienen los tribunales holandeses y no la opinión inicial del letrado del Alto Tribunal. No obstante, los expertos en branding de moda aplauden el trabajo de identidad de marca de la compañía y defienden que, al margen de batallas legales, la suela roja siempre pertenecerá a Louboutin.

La batalla legal se remonta a 2012, año en el que Louboutin demandó ante la Justicia de Holanda a la enseña Van Haren, una empresa de zapatería al por menor que comenzó a vender zapatos de altísimo tacón con la suela roja y a un precio mucho más asequible. Para los inexpertos en la materia, un par de zapatos de Louboutin cuestan alrededor de 1.000 euros.

Para hablar de manera correcta de todo este entramado judicial entre Louboutin y la firma de zapatería holandesa debemos usar el condicional. Podría perder la exclusividad de sus suelas rojas en territorio europeo, pero el Tribunal de Primera Instancia de La Haya aún no ha dictado sentencia.

De las conclusiones de Maciej Szpunar, abogado general del TJUE, se destila que la combinación de color y forma puede ser rechazada como relevante para la protección de marcas. Es decir, defiende que la suela roja no es un elemento separado del conjunto del zapato y las formas, por lo general, no pueden ser registradas como una marca.

Como explica Jean Devaureix, subdirector de Asesoría Jurídica en PONS IP, en este momento “se discute si la suela le da ese valor esencial o no” a los zapatos galos. Es decir, y si se toman en consideración las conclusiones del letrado del Alto Tribunal, éste duda que el color rojo cumpla una función clave de la marca para que se pueda identificar un Louboutin.

Devaureix señala que “los colores son limitados, no se puede dar un color así como así para las marcas, hay que ser precavido” porque, “teniendo en cuenta la interpretación del Abogado General del TJUE, el color no tiene un carácter distintivo”.

Sí que hay casos en los que el color está concedido a una marca, es el caso de Milka que tiene el color violeta para chocolate concedido. “Es muy importante señalar”, explican desde PONS IP, “que cuando lo pidió el color ya era distintivo, pero seguramente no se lo habrían dado si lo hubiera pedido nada más comenzar con su marca porque en el momento de la petición aún no era tan conocida como en la actualidad”.

Con esto sobre la mesa y en este caso concreto de la marca de zapatos francesa, el TJUE no ve tan claro que la marca sea distintiva como para concederle el color rojo. “Marca renombrada o no, el TJUE no lo toma en cuenta, no le vale el renombre de Louboutin porque no sabe si este renombre estaba vigente en la fecha de solicitud de la marca”.

No obstante, insiste el experto de PONS, lo que está haciendo el TJUE es “ayudar a la interpretación del reglamento” en materia de marcas “a petición de la Justicia de Holanda, pero no es vinculante al fallo final”. En cualquier caso, señala Devaureix, el peor escenario para Louboutin es perder la marca que, si le quitan la razón los tribunales holandeses, será anulada para toda la Unión Europea (UE)”. Y concluye: “Podrán ir contra Van Haren por competencia desleal, pero no por marca”.

En la práctica, comenta el experto, la sentencia de Holanda podría sentar un precedente y se podría pedir la anulación de la marca en más lugares.

Por su parte, Inmaculada Urrea, experta en ‘branding’ de marcas de moda, – siempre tajante – cree que si Louboutin pierde esta exclusividad “no pasaría nada porque en el imaginario colectivo la suela roja está ligada a la marca gala, independientemente de que la ley lo proteja o no”. De hecho, señala que “nadie va a discutir que la suela roja en el segmento del lujo está ligada a Louboutin y no a otra marca”.

Además, entiende que “si te disfrazas de otra marca”, como ha sido el caso e Van Heren, “es que la otra tiene más prestigio que tú y de alguna manera te quieres beneficiar de sus atributos”.

“Dejando de lado las batallas legales”, comenta Urrea, “la realidad es que los zapatos de Louboutin se han hecho muy famosos en todo el mundo al margen de batallas legales”. Y añade: “Las suelas rojas pertenecen a Louboutin lo diga un juez o no, todo zapato con la suela del Pantone 18 1663TP va a recordar a esta marca”.

Fuera de la última decisión del juez holandés que se dictará previsiblemente en unos meses, lo cierto es que, tal como explica la experta en branding, Louboutin “ha trabajado la identidad de marca muy bien desde el principio y en el segmento lujo ha conseguido tener la suela roja como distintivo”. “El rojo de Louboutin”, comenta Urrea, sería como “su rojo Ferrari, su rojo Coca-Cola, su rojo Marlboro”.

De alguna manera, explica la experta en marcas de moda “comprar unos zapatos de Van Haren es como comprarte unos Louboutin, pero ‘fake’”. Por ello, Urrea recuerda las palabras que “decía Chanel: ‘La gente que me copia me está haciendo publicidad’. Así que el maestro zapatero “se lo puede tomar como una publicidad gratis”.

La osadía de la empresa holandesa fue todo un desafío para la compañía gala y ésta decidió tomar cartas en el asunto. Eso sí, hemos de recordar, que no es la primera vez que el maestro zapatero se enfrenta en los tribunales a una guerra parecida. La Justicia de EEUU ya falló a favor de Louboutin cuando Yves Saint Laurent decidió poner la suela roja a sus tacones.

Sin embargo, en esta ocasión el enfrentamiento era un tú a tú entre iguales, dos marcas muy fuertes que se mueven en el mismo segmento del lujo. Urrea comenta que “YSL debería haber puesto en la suela de sus zapatos un azul eléctrico, pero ¿rojo? Nunca lo entendí, no tenía ningún sentido para su identidad de marca”.