La AEMET pide que nos preparemos porque no se salva ninguna parte de España: el fin de semana va a ser mucho peor

España se enfrenta a una situación excepcional, la AEMET pide que nos preparemos porque no se salva nadie. La llegada de la primavera no va a suavizar una situación que puede incrementarse con el paso de las horas, sobre todo, si tenemos en cuenta que deberemos enfrentarnos a un cambio significativo que marcan los mapas del tiempo. Los expertos no paran de actualizar una serie de mapas que parece que no traen buenas noticias.

En su lugar, tendremos que enfrentarnos a una novedad destacada que puede ser la que nos afecte de lleno. Son días en los que las lluvias se han acabado instalando de tal forma que pueden tirar por tierra esos planes de fin de semana que tenemos por delante y que pueden ser del todo inesperadas. La realidad es que estamos viviendo una situación totalmente atípica en cuanto al tiempo se refiere. Lo peor podría llegar en unos días, de cara a un fin de semana en el que todo puede ser posible. Las lluvias y las tormentas acabarán siendo la peor pesadilla de estos días primaverales.

El fin de semana va a ser mucho peor

Después de unas semanas en las que el tiempo puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Un fin de semana en el que tendremos que afrontar una situación que puede acabar siendo lo que nos haga mirar al cielo, esperando ese Sol que se resiste a llegar un cambio que puede ser lo que nos haga más ilusión.

Por el contrario, lo que puede pasar en estos días de fin de semana, es más lluvia después de dos semanas en las que hemos tenido que afrontar un destacado cambio de ciclo. Lo que no ha pasado en este mes de febrero, lo hemos tenido en un mes de marzo que nos ha traído los últimos coletazos del invierno.

Deberemos afrontar un destacado cambio que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno, en unos días en los que todo cambiará. Sin duda alguna, no vamos a dejar a un lado el paraguas y la chaqueta. Necesitaremos más que nunca este tipo de elemento que puede ser clave. La previsión del tiempo cobra protagonismo cada vez más, siendo esencial para poder organizar unos días sumidos en lo peor de la primavera.

Pide la AEMET que nos preparemos para lo peor que llega a España

España se prepara para unos días en los que debemos empezar a estar pendientes de una previsión del tiempo que nos advierte de lo que llega. Serán unos días en los que las lluvias pueden acabar dando una serie de jornadas que nada tendrán que ver con lo que esperaríamos para el mes de marzo.

Tal y como nos dicen los expertos de la AEMET: «Se mantendrá la inestabilidad en la Península bajo la influencia de la borrasca Martinho. Con ello predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones generalizadas, más abundantes en el oeste de Galicia, Sistema Central y Pirineos, con probabilidad de ser persistentes y localmente fuertes. Irán acompañadas de tormentas dispersas, más probables en el tercio nordeste peninsular, donde con baja probabilidad también podría producirse algún chubasco localmente fuerte. Contrariamente, son menos probables en el extremo sureste peninsular, mientras que no se espera que alcancen a Baleares, donde predominarán los intervalos de nubes medias y altas. Se darán nevadas en los principales sistema de montaña de la mitad norte peninsular y en Sierra Nevada, con una cota en torno a 1600/2000 metros. Intervalos nubosos en el norte de las Canarias con posibilidad de alguna precipitación débil en las islas de mayor relieve, y en general poco nuboso o despejado en el resto. Calima en el tercio este peninsular y Baleares, pudiendo darse las precipitaciones en forma de barro y con tendencia a retirarse».

Siguiendo con la misma explicación: «Las temperaturas máximas aumentarán en la fachada oriental peninsular y Ebro, descendiendo en el resto de la Península, notablemente en regiones del centro este y centro sur peninsular. En general pocos cambio en las islas. Las mínimas descenderán en la mitad oeste peninsular y en Canarias, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. Predominarán los vientos moderados de componente sur en la Península y Baleares, tendiendo a establecerse el poniente en el Estrecho y Alborán. Se esperan intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en Galicia, Cantábrico, montañas de la mitad norte peninsular, litorales del extremo sureste y en zonas de Baleares y de la meseta Norte, pudiendo darse también en puntos de la meseta Sur y del golfo de Cádiz. Viento moderado de componente norte en Canarias».