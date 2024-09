Yolanda Díaz ha dado el primer paso para que comience el asalto fiscal del Gobierno a las comunidades autónomas. Como ya adelantara OKDIARIO, los conceptos de solidaridad y temporalidad servirán al Ejecutivo para crear una serie de nuevos impuestos que suplanten a los de las autonomías. Y Yolanda Díaz ha empezado por sugerir un nuevo tramo de IRPF -de momento estatal-, un impuesto «solidario» a las herencias y cambios en el IVA.

El Gobierno quiere acabar con lo que considera dumping fiscal en Madrid, y trasladar el foco de la conversación; que se hable de la capital, pero no del concierto económico en Cataluña, que cada vez acumula más detractores, como demostró ayer el Círculo de Empresarios.

Yolanda Díaz quiere subir cerca de diez impuestos -cuando no crearlos-, pero su intención es llevarlos al Congreso para sacar una mayoría que valide ese movimiento. El modelo que sigue es el que les adelantamos, eligiendo la palabra solidaridad para, a continuación, poner el apellido «grandes herencias». No es sino un nuevo gravamen para lo que es el Impuesto sobre Patrimonio, y asemeja el tipo de tributación al de Grandes Fortunas. Con un matiz, este es sólo sobre herencia y no sobre el total patrimonial.

Igual que hicieran para crear el de Grandes Fortunas, emulando al de Patrimonio, el de Grandes Herencias viene a ser un impuesto espejo del de Sucesiones y Donaciones, pero con el apellido solidaridad. Para evitar que las comunidades autónomas lo bonifiquen. Exactamente como adelantó OKDIARIO que propondrían el asalto fiscal a las comunidades autónomas.

Temporal y solidario

La temporalidad es algo que quiere subsanar con el tiempo. De hecho, la propia Díaz ha asegurado que tiene intención de convertir los impuestos a la banca y a las energéticas en permanentes. Algo que rondaría la inconstitucionalidad.

La excepción, permitida por el Constitucional que dirige Cándido Conde Pumpido, pasa por ese carácter solidario y temporal. Si Díaz les quita esos prefijos a los impuestos, probablemente caería con ellos su legalidad.

Herencias y grandes fortunas

La ministra de Trabajo quiere reducir de tres a un millón de euros el límite para los que están obligados a pagar el impuesto a las grandes fortunas, otro impuesto que se puso en marcha de manera temporal por la pandemia y que parece permanente.

El de «solidaridad a las Grandes Herencias» también afectaría a quienes reciban en esa sucesión más de un millón de euros -excluyendo la vivienda habitual-.

Los economistas consultados por este diario ponen en duda la realidad de la recaudación de estos nuevos impuestos, ya que quienes poseen bienes por esas cantidades suelen tener diferentes vehículos que hacen que la tributación varíe considerablemente. «Son promesas políticas», argumentan, «pero no tienen detrás un verdadero carácter recaudatorio como lo tuvieron las subidas de cotización». Sería solo el inicio del «asalto fiscal».

El peligro de los nuevos impuestos

El peligro, por lo tanto, de crear estos impuestos, «no es su afán confiscatorio», sino lo que «legalmente supone para el Derecho Tributario en nuestro país» y, más concretamente, «para los impuestos autonómicos».

La creación de estos impuestos espejo sirve para superponer en Estado y sus impuestos frente a los que las comunidades autónomas tienen bonificados. Una vez creado el impuesto, «rebajar las cantidades es sencillo», y se comería las rebajas de ciertas autonomías.

Si el PSOE tenía pensado proponer estos impuestos, pero dejando al margen aquéllos que ya pagaran un tipo similar en su comunidad autónoma, Yolanda Díaz y Sumar proponen, directamente, sustituir esa recaudación o, más concretamente, complementaria. Parece una doble imposición, pero eso lo terminará decidiendo el Tribunal Constitucional.

En la misma línea, también propone un nuevo tramo en el IRPF para rentas superiores a los 150.000 euros anuales. Tramo estatal que sería obligatorio y en el que es de entender, aunque no lo ha desglosado Díaz, que habría un tramo autonómico que sí dependería de las comunidades autónomas.

Además, quiere subir el IVA a la sanidad y a la educación privada. Otro asunto en el que, aseguran los expertos, «habría una gran controversia», puesto que se aplicarían «tipos de IVA distintos al mismo tipo de servicios».