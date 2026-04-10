¿Cuánto gana un policía en 2026? Un nacional enseña su nómina y su sueldo mensual

¿Cuál es el sueldo de un policía en 2026? Un Policía Nacional ha subido su nómina a las redes sociales y este vídeo publicado se ha convertido en tendencia por la precariedad salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el sueldo de un policía en el año 2026 en España.

La Academia de Policía Nacional Future Cops ha publicado recientemente un artículo en el que informa de las tablas retributivas de los policías nacionales en 2026 después del incremento acumulado del 4% con respecto a la última. Esto deja el sueldo base anual de un agente de la Escala Básica (grupo C1) que percibe en 2026 un sueldo base anual de 10.751,02 euros (en 12 pagas mensuales de aproximadamente 895,92 euros). «A esto se suman dos pagas extraordinarias en junio y diciembre, de 774,34 euros cada una, elevando el salario base anual a 12.299,70 euros», informan en la web.

Future Cops también informa que a este salario base de alrededor de 900 euros para la escala más básica del sistema habrá que añadirle varios complementos en función de destino, específico, en concepto de antigüedad, que son los famosos trienios y el complemento por territorialidad. Según este medio, la escala salarial de los policías nacionales quedaría de la siguiente manera:

Policía: 1.841 euros de salario mensual neto.

Oficial de Policía: 2.002 euros.

Subinspector: 2.235 euros.

Inspector: 2.673 euros.

Inspector jefe: 2.808 euros.

Comisario: 3.194 euros.

Comisario principal: 3.316 euros.

Director Adjunto Operativo (DAO): Entre 4.800 y 5.200 euros.

El sueldo de un policía en 2026

El Policía Nacional Luis Campos ha hecho una publicación sorprendente en las redes sociales en la que ha desvelado su sueldo como policía en 2026. «Sueldo y nómina de un Policía Nacional en 2026», comienza diciendo en el vídeo este policía que pertenece al grupo C1 y escala de subinspección A2. Todo ello se puede ver en la nómina que desgrana este profesional y, además, explica punto por punto todas las partes de la misma.

Este Policía Nacional deja claro que su sueldo base en 2026 es de 900 euros brutos y a partir de ahí empieza a sumar dentro de los devengos. Ahí están unos trienios de 32 euros y el complemento de destino, «que varía en función del nivel del puesto de trabajo que hemos visto antes». «En este caso son 465,67 euros», cuenta antes de irse al apartado de los complementos específicos, como el de singularidad, «que es la responsabilidad que tú asumas, la peligrosidad o penosidad del puesto». También informa sobre el componente general que «varía en función de la categoría» o el de territorialidad, que «depende de la zona geográfica».

En su nómina también muestra el concepto de productividad, que son alrededor de 129 euros, y que, según este policía, «está prorrateada anualmente, aunque en diciembre recibes una paga extra de productividad». También hay otros apartados en concepto de equiparación.

Una vez hecha la suma de los devengos A, se pasa a la parte en la que toca restar. «Hay que restarle el IRPF, la cuota del sindicato, el MUFACE…», dice. Así, según se puede ver en la nómina, a este policía de la escala básica C1 le queda un sueldo neto a percibir en 2026 de 2.204,48 euros.