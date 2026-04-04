La Policía sanciona a los dueños de un solar en mal estado por poner la vida de sus vecinos en peligro en Palma

Semanas después del incendio que sembró el pánico en s’Arenal, llega el giro que muchos vecinos esperaban: la Policía Local de Palma sanciona a los propietarios del solar donde se originó el fuego. No se trata ya del incendio —cuyas consecuencias aún siguen presentes en el barrio—, sino de la investigación policial que destapa una negligencia prolongada y que ahora tiene consecuencias legales.

La Policía de Barrio ha denunciado a cuatro hermanos de nacionalidad española propietarios del solar, de entre 58 y 66 años, por incumplir la Ordenanza municipal de limpieza y salubridad. Según fuentes policiales, el terreno se encontraba en un estado de abandono, con acumulación de vegetación y residuos.

Este solar sin mantenimiento en la zona de la Porciúncula (carretera Militar) se convirtió en un foco de riesgo que terminó afectando a terceros, especialmente a los vecinos de una vivienda colindante. Tras el suceso, los agentes iniciaron una investigación a través del catastro para identificar a los titulares del terreno, que culminó el pasado 27 de marzo con la denuncia formal a los cuatro copropietarios, quienes deberán asumir de forma solidaria la sanción.

La sanción por falta de salubridad en Palma no solo implica una multa económica, sino que podría derivar en reclamaciones por daños de los vecinos afectados, especialmente tras el desalojo preventivo que se produjo en su momento. En el barrio, la noticia ha sido recibida con una mezcla de alivio e indignación vecinal. Alivio porque, por fin, hay responsables. Indignación porque, según denuncian, el estado del solar era conocido desde hacía tiempo.

«Esto no es mala suerte, es abandono», señalan residentes, que reclaman más control sobre solares abandonados en Palma para evitar nuevos episodios de riesgo. Con esta actuación, la Policía Local refuerza el control sobre propiedades privadas en mal estado y lanza un mensaje claro: el incumplimiento de las normas de limpieza y seguridad tendrá consecuencias. La pregunta ahora es inevitable en s’Arenal: ¿cuántos solares en situación similar siguen sin control?»