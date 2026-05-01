Giro de 180º en el horario de Mercadona: el cambio que afecta a estas ciudades a partir de mañana

Hoy es 1 de mayo, Día del Trabajador, y más allá de pensar en el puente de tres días que muchos están aprovechando o en cómo organizar estos días de descanso, hay algo bastante claro para quienes no se han adelantado con la compra y no es otra cosa que el hecho de saber, que acudir a Mercadona hoy es directamente imposible, ya que todas sus tiendas permanecen cerradas en toda España como ocurre siempre en domingos y festivos, una política que la cadena mantiene sin excepciones desde hace años y que suele provocar ese pequeño caos previo en los días anteriores. Sin embargo, este 2026 el calendario trae un matiz en el horario de Mercadona que puede despistar a más de uno, porque aunque hoy todo está cerrado y no hay margen de duda, lo que ocurre mañana 2 de mayo cambia ligeramente el escenario, sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde también es festivo pero no se aplica exactamente la misma lógica en cuanto a aperturas.

Sabemos que cuando es festivo Mercadona cierra sus tiendas, pero si se mira el horario de Mercadona para las tienda que la cadena valenciana tiene en Madrid, nos daremos cuenta de que el cierre que todos pensamos también para mañana en esta comunidad, no es así del todo así que conviene saber qué está pasando o de hecho, qué va a pasar con Mercadona mañana que se celebra el 2 de mayo en la Comunidad de Madrid.

Giro de 180º en el horario de Mercadona

El Día del Trabajador es uno de esos pocos festivos en los que Mercadona no deja lugar a dudas. Su horario no es especial y tampoco tiene aperturas parciales: todas las tiendas bajan la persiana durante toda la jornada. Forma parte de la política de la empresa, que mantiene el cierre en domingos y festivos nacionales como norma general, sin demasiadas excepciones. Y el 1 de mayo entra de lleno en ese grupo.

El 2 de mayo en Madrid no sigue la misma lógica

Pero lo interesante llega al día siguiente ya que el 2 de mayo es festivo en la Comunidad de Madrid, una fecha que no es sólo un día libre más si bien se celebra el levantamiento de 1808 contra las tropas francesas, un episodio histórico muy ligado a la identidad de la región y que cada año se recuerda con distintos actos. Es festivo en toda la comunidad, así que lo normal sería pensar que los supermercados seguirán cerrados.

Pero aquí es donde cambia la cosa ya que a diferencia de lo que ocurre hoy, Mercadona sí abrirá sus supermercados en la Comunidad de Madrid el 2 de mayo de 2026. No todos lo harán exactamente igual, eso sí.

En algunos casos el horario será reducido, normalmente de 9:00 a 15:00 horas. En otros, directamente se mantendrá el horario habitual, de 9:00 a 21:30. Depende de cada tienda de modo que para estar seguros, es mejor entrar en la web de Mercadona, irte a su apartado de tiendas, buscar la que te interese y consultar el horario.

Dónde se aplica este cambio

No afecta sólo a la capital. Este ajuste se aplica en toda la Comunidad de Madrid, es decir, también en ciudades como Móstoles, Alcalá de Henares, Getafe o Leganés. Es decir, que en todas ellas, las tiendas de Mercadona abrirán el día 2, aunque conviene mirar el horario concreto porque no todos los supermercados aplican el mismo. Mientras tanto, en el resto de España no hay misterio. El 2 de mayo es un día normal, así que todo funciona con el horario habitual.

Es curioso porque rompe bastante con lo que la gente suele pensar con respecto a Mercadona y que suele cerrar los festivos. Por eso es bastante habitual que haya confusión en días como estos. Gente que no va hoy porque sabe que está cerrado y que tampoco va mañana pensando que ocurrirá lo mismo, cuando en realidad sí podría hacerlo. Y no, no es un cambio enorme, pero sí lo suficiente como para afectar a la organización de la compra.

Planificar la compra sigue siendo importante

Aun así, el efecto del festivo del 1 de mayo sigue notándose y muchos no lo habrán pensado así que se encontrarán las tiendas cerradas. Por suerte, Mercadona abre el día 2 en Madrid (y en toda España) así que ayuda a aliviar un poco la presión de no poder comprar hoy, pero no evita del todo el problema si no se ha previsto con tiempo.

En definitiva el 1 de mayo sigue siendo uno de los días más claros del año para Mercadona con el cierre total en toda España, sin excepciones, pero en cambio el 2 de mayo cambia ese escenario en la Comunidad de Madrid. Aunque es festivo, los supermercados abren, en algunos casos con horario reducido y en otros con normalidad. No es un cambio enorme, pero sí suficiente como para tenerlo en cuenta.