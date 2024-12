Confirmado por el INSS: así queda la pensión de las amas de casa tras el subidón

Las amas de casa de toda España que tengan derecho a una pensión de jubilación no contributiva también tendrán buenas noticias a partir de 2025. Al igual que lo harán el resto de pensiones del sistema, desde el Gobierno también anunciarán en el próximo mes de diciembre un incremento en la nómina mensual de las personas que no ha cotizado los años suficientes como para acceder a una pensión ordinaria. Todo con con el objetivo de alejar a las personas de una situación de vulnerabilidad y reducir la diferencia entre los pensionistas.

Las amas de casa siempre ha sido uno de los colectivos olvidados en España. Los defectos del sistema lo han sufrido cientos de miles de mujeres que durante toda una vida se han dedicado al cuidado de la casa y la familia que cuando han llegado a la edad de jubilación no han tenido derecho a ninguna prestación. Toda la vida trabajando sin recompensa en lo que se refiere a una pensión de jubilación ordinaria, ya que al no estar dado de alta en la Seguridad Social no han podido cotizar los años suficientes.

Así que las amas de casa que durante toda la vida han mantenido a la familia sí pueden acceder a las pensiones no contributivas, que son destinadas a las personas que no han cotizado un mínimo de 15 años. Estas ayudas regidas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales ofrecen a los ciudadanos la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en la Ley General de la Seguridad Social.

«La pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva», asegura el IMSERSO a través de su página web sobre las pensiones de jubilación a la que se pueden acoger las amas de casa.

Sube la pensión para las amas de casa

Tal y como sucederá con las pensiones contributivas, que subirán un 2,8% a falta de confirmación oficial por parte del Gobierno, a mediados de diciembre también se anunciará una subida de las pensiones no contributivas. Estas, después de subir un 6,9% en 2024, de cara a 2025 también se espera que suba por encima del Índice de Precios de Consumo. Lo estipulado en la última reforma de las pensiones es que suban hasta un 22% de aquí a 2027, para llegar al 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.

El aumento de las pensiones no contributivas en 2024 situó esta pensión en 7.250,60 euros al año y 517,19 euros al mes (14 pagas al año) y, a falta de confirmación oficial, se espera que en 2025 la subida será de alrededor de un 5,5% hasta situarla en 542,85 euros al mes, que equivale a 7.600 euros anuales. En un principio, lo presupuestado es que en 2026 se llegue a los 564,28 euros al mes o 7.900 euros anuales mientras que para 2027 la cifra debería ser de 592 euros al mes o 8.250 euros anuales.

Así que las amas de casa que a día de hoy cobran una pensión no contributiva de jubilación a partir del 1 de enero de 2025 podrán disponer de una nómina mensual de 542,85 euros al mes, que equivale a 7.600 euros anuales. Esta cantidad irá subiendo conforme lo establecido hasta el próximo año 2027 y no podrá ser compaginada con la pensión no contributiva de invalidez o el Ingreso Mínimo Vital, que también entra dentro de este grupo de ayudas destinadas a reducir la diferencia entre las pensiones del sistema y alejar a las personas de una situación de vulnerabilidad.

Requisitos para la pensión de las amas de casa

Para poder acceder a una pensión no contributiva de jubilación en España hay que cumplir una serie de requisitos en lo que respecta a la edad, residencia y demostrar una carencia de ingresos. Así lo especifica el Instituto de Mayores y Servicios Sociales en su página web.