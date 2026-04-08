Claves de la declaración de la Renta 2025: cómo hacer el borrador, fechas, cómo presentarla y novedades
La campaña de la declaración de la Renta arranca el 8 de abril y trae cambios en deducciones y nuevos plazos.
La campaña de la declaración de la Renta 2025-2026 ya está en marcha y llega con bastantes novedades, como cambios en las deducciones, mejoras en la presentación online, telefónica y presencial y un calendario que hay que tener muy claro para evitar que haya errores o sanciones.
Fechas clave
La campaña comienza el 8 de abril de 2026 y finaliza el 30 de junio de 2026, periodo en el que millones de contribuyentes deberán presentar su declaración.
Existen además otras fechas importantes que se deben tener en cuenta:
- 6 de mayo: Inicio de la presentación por teléfono.
- 1 de junio: Comienza la atención presencial en las oficinas.
- 25 de junio: Fecha límite para poder domiciliar los pagos.
Conocer este calendario es muy importante para evitar las prisas y los agobios de último momento.
¿Cómo hacer el borrador?
El primer paso es acceder al borrador de la declaración de la Renta a través de la plataforma Renta WEB de la Agencia Tributaria. Para ello, se necesita la identificación mediante el certificado digital, Cl@ve PIN o el número de referencia.
Una vez dentro, es fundamental revisar todos los datos fiscales antes de confirmarlo. Muchos de los errores se producen por aceptar el borrador sin comprobar las deducciones o la información personal.
Los expertos recomiendan prestar especial atención a:
- Las deducciones autonómicas.
- Datos de vivienda o del alquiler.
- Situaciones en las que haya varios pagadores.
Novedades de la Renta 2025-2026
Este año llegan cambios relevantes que pueden afectar al resultado final de la declaración:
- Nuevas deducciones autonómicas, que varían dependiendo de la comunidad.
- Mejora de las herramientas digitales como asistentes y sistemas de ayuda.
- Cambios en beneficios ligados a la eficiencia energética o a la movilidad.
Además, se refuerza la importancia de revisar varias veces el borrador, ya que muchas de las deducciones no aparecen automáticamente.
¿Quién está obligado a presentarla?
No todos los contribuyentes deben hacer la declaración.
- Más de 22.000 euros con un pagador.
- Más de 15.000 euros con varios pagadores.
También están obligados los autónomos o beneficiarios de ciertas ayudas, entre otros casos.