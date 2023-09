Casas de lujo prefabricadas en esta web a precios de risa. Te desvelamos si es verdad o no lo que venden

Las casas prefabricadas son una opción cada vez más popular para quienes buscan una vivienda cómoda, moderna y personalizada. Sin embargo, no todas las casas prefabricadas son iguales, y hay que tener cuidado con las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. De hecho, parece que una popular que vende artículos de todo tipo, vende ahora también casas prefabricadas que son además de lujo, pero a precios realmente bajos. ¿Podemos fiarnos o se trata de un fraude?.

Casas prefabricadas en esta web a precios de risa

De entre los muchos artículos que podemos encontrar actualmente en Etsy, sorprende el que en esta web tengan también a la venta, casas prefabricadas. Y entre estas, destaca una en concreto, que parece ser la más completa y deseada.

Una casa que se anuncia como “Casa prefabricada. Casa de acero. Villa» que tiene un precio de algo más de 17.600 euros. Según la descripción, se trata de una casa que tiene unos 30 metros cuadrados y paredes con 6 cm de grosor en el interior y de 10 cm en el exterior que ha sido diseñada y creada a partir de un contenedor reconvertido en una casa y que podemos instalar en cualquier terreno y tal y como vemos, en cualquier parte del mundo.

Tiene base de hormigón, es completamente de acero y por los planos mostrados tiene un gran salón, baño, cocina y un dormitorio grande. Y todo ello a un precio realmente económico, pero ¿es esto posible? ¿se puede comprar una casa prefabricada como esta por menos de 18.000 euros? La respuesta es que sí, aunque todavía no hay valoraciones de otros compradores y tampoco hay muchas fotos reales de la casa que se oferta.

De hecho, las fotos mostradas son las de un proyecto 3D, no reales, a pesar de que eso sí, toda la información, que es muchísima, sobre materiales y medidas, la dan por escrito en la descripción de la casa, pero como decimos no se muestra el contenedor real.

Por otro lado cuando miras el perfil de la tienda, cuyo nombre es Evkonprefabrik, te das cuenta que venden otras casas cuyas fotos aparecen en Google, pero hace sospechar que las veamos en páginas web de otras empresas.

Por ello, hemos escrito a la tienda de la empresa en Etsy (que también tiene página web) y nos han explicado que se encuentran ubicados en Turquía (Estambul) y que en el plazo de tres semanas envían la casa a España con los operarios adecuados para montarla allí donde sea pero no especifican el tiempo que van a estar para montar la casa. De hecho, no han contestado mucho más, algo que puede que a algunos les haga sospechar, teniendo en cuenta que los plazos para este tipo de casas, por mucho que se trate de un contenedor suelen ser de entre 3 y hasta 6 meses.

¿Podemos decir que el anuncio no es verdad? Pues no al 100%, pero sería algo demasiado arriesgado comprar este tipo de producto en una plataforma online que en realidad no está especializada en casas prefabricadas.

En definitiva, si queremos comprarnos una casa contenedor o una casa prefabricada, lo más aconsejable será seguir pautas correctas para comprar este tipo de producto. De hecho, antes de comprar una casa prefabricada por internet, es conveniente informarse bien sobre la empresa que la ofrece, solicitar referencias, visitar sus instalaciones y ver sus proyectos anteriores. Así nos vamos a evitar sorpresas desagradables y vamos a poder disfrutar de una verdadera casa prefabricada de lujo.