Canadá busca vencer a Estados Unidos más allá del hockey sobre hielo. El Gobierno de Canadá ha vuelto a abofetear a Washington con medidas que afectaran a 21.000 millones de dólares en comercio (lo que equivale a 30.000 millones de dólares canadienses y 19.000 millones de euros). Este gravamen, que incluye tanto aranceles recíprocos al aluminio y acero así como impuestos más elevados a otros productos clave, llega como represalia a los aranceles del 25% que impuso Donald Trump a Canadá, y que entraron en vigor este mismo miércoles.

Para poner el valor de estos metales en contexto, Canadá es el primer suministrador de ambos productos a Estados Unidos. Catherine Cobden, la presidenta de la Asociación Canadiense de Productores de Acero (CSPA) ha alertado que estos aranceles «impactarán en los bolsillos de los ciudadanos tanto al norte como al sur de la frontera».

Estas contramedidas, avanzadas por el ministro de finanzas canadiense, Dominic LeBlanc, el miércoles por la mañana, siguen el paso de Bruselas apenas unas horas antes. LeBlanc ha manifestado que este último paquete de medidas tendrá un impacto económico equivalente, ‘dólar por dólar’, a los que impone EEUU a su país, y también incluye impuestos más altos a equipamiento deportivo, computadoras… aunque aún no ha detallado un desglose exhaustivo de los productos que serán afectados. Estos gravámenes adicionales llegan en medio de una semana particularmente tensa y turbulenta entre Ottawa y Washington.

The tariffs imposed by the United States today are a clear violation of our trade agreements and require the most serious trade and economic responses in our history.

https://t.co/vB8loUKoSY pic.twitter.com/e5IRJLIwwM

— Mark Carney (@MarkJCarney) February 1, 2025