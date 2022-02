Los bolsos son los mejores complementos que podemos llevar en nuestro día a día y es que pueden marcar un antes y un después en nuestro look final. Lo mejor de todo es que existen cientos de bolsos en el mercado, tantos que incluso puede resultar difícil escoger uno concreto. No obstante, siempre recomendamos tener un bolso básico, de esos que puedes lucir en cualquier ocasión, en el armario para esos días en los que no sepas muy bien qué llevar, y en Michael Kors puedes encontrar ese bolso básico que se convertirá en tu favorito.

¿Quieres saber cuál es el bolso de Michael Kors rebajado que querrás ponerte cada día? Pues te lo mostramos a continuación, ¡no te lo pierdas!

El bolso de Michael Kors que usarás todos los días

Se trata del tote Mercer Gallery, un bolso pequeño de piel granulada sintética en el que podrás meter todo lo que necesitas para el día a día. Cuenta con una versátil silueta y un lujoso adorno de candado que confiere un toque muy sutil de sofisticación a este modelo de bolso. Se ha diseñado con una forma suave y estructurada para que puedas organizar tu vida dentro de tu bolso y es que, como se suele decir, en el bolso de una mujer hay de todo.

Este modelo incorpora varios bolsillos interiores que te ayudarán a organizarte mucho mejor. Además, dado su diseño, podrás usarlo tanto en los momentos más informales como en otras ocasiones en las que se requiera una vestimenta con un tono más formal. Es el bolso perfecto para llevar 24 horas durante los 7 días de la semana.

Cuenta con un asa larga para que puedas llevar el bolso a un hombro o cruzado, una opción estupenda para esos momentos en los que vamos con prisas, y con unas asas más pequeñas para que puedas llevarlo directamente en la mano.

Está hecho con piel granulada sintética, 100% pliuretano, y apliques en color dorado. El ribete sí es 100% piel y cuenta con bolsillos con y sin cremalleras. También incluye un compartimento central con cremallera, que será para guardar aquello de más valor, como es el caso del monedero o el tarjetero, y un bolsillo pequeño en el que puedes meter el móvil, por ejemplo.

Los bolsos de la firma de Michael Kors suelen tener un precio un poco elevado, es cierto, pero, en esta ocasión, tenemos una oferta que no podrás rechazar y es que podrás ahorrar casi 200 euros si decides comprarlo en estos momentos. Su precio rebajado es de tan sólo 103 euros (en color marrón) o 118 euros (en color negro), ¡una auténtica ganga!

Ahora que se acerca el Día de San Valentín, este puede ser un muy buen regalo y es que conseguirás un producto de lujo por un precio bastante económico. Le encantará su regalo si decides comprar el bolso de Michael Kors para sorprender a esa persona especial en el Día del Amor.

Eso sí, al tener un precio tan económico en estos momentos, es posible que se agote antes de lo esperado. Así que no esperes demasiado si realmente quieres hacerte con este fantástico bolso.