El BOE lo confirma: España lanza una moneda de 60 euros dedicada a los campeones del mundo

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha confirmado la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas conmemorativas de la victoria de España en el Mundial de fútbol de 2026 frente a Argentina con el gol de Ferran Torres, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La emisión la llevará a cabo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y constará de un máximo de 50.000 piezas de 4 reales cada una con un valor de 5 euros. Su precio de venta, IVA incluido, será de 60,33 euros. En el anverso estará el retrato del rey Felipe VI, junto con la leyenda FELIPE VI REY DE ESPAÑA, así como el año de acuñación, 2026, todo ello rodeado de una gráfila de perlas.

En el reverso aparecerá el logotipo del campeonato FIFA WORLD CUP 26 y, en la parte inferior, de forma circular y en mayúsculas, la leyenda CAMPEONES DEL MUNDO. El BOE confirma que este acontecimiento tiene una «especial relevancia que trasciende el ámbito deportivo, proyectándose como símbolo de excelencia, cohesión y reconocimiento internacional de España».

La ficha técnica asegura que la moneda es de plata de 925 milésimas con el resto en cobre, 13,50 gramos de peso (con una tolerancia de ±0,20 g), 33 milímetros de diámetro, forma circular de canto estriado y acabado Proof. Según los distribuidores, la emisión llegará a principios de agosto, apenas un par de semanas después de la final.

No es la primera vez

No se trata de la primera vez que se hace esto por la victoria de la selección en un gran torneo. En el Mundial femenino logrado por la Roja en 2023 en Sídney también se hizo una edición especial de monedas conmemorativas, al igual que en la Eurocopa 2024 conseguida en Alemania, donde se llevó a cabo la misma acción. En 2010, tras el gol de Iniesta, la Fábrica lanzó una moneda de 20 euros por el título de Sudáfrica.

En la preparación de esta Copa del Mundo, se lanzaron unas monedas especiales que aún se pueden comprar y que la más cara ronda los 5.000 euros. En la década de los 80, ya se hizo una moneda especial por el Mundial celebrado en España en 1982.