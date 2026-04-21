El BOE lo confirma: la ayuda de 100 euros para los dueños de perros que vivan en esta comunidad de España

El pasado 8 de abril comenzó la campaña de la Renta 2025, y el plazo para confirmar el borrador estará abierto hasta el próximo 30 de junio. Es hora de rendir cuentas a Hacienda, y los contribuyentes buscan formas de que el resultado sea lo más favorable posible. Para lograrlo, es fundamental conocer cuáles son las deducciones que se pueden aplicar en la declaración de la Renta, tanto autonómicas como estatales. En este contexto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado una ayuda de 100 euros para los dueños de perros que vivan en esta comunidad autónoma.

Se trata de un incentivo fiscal relacionado con los gastos veterinarios del que pueden beneficiarse los contribuyentes andaluces. Cabe señalar que no se trata de un pago adicional ni de una ayuda directa, sino de una reducción que se podrá aplicar en la declaración de la Renta 2025 sobre la cuota autonómica. A pesar de ser una medida implementada recientemente, su aplicación legal se aplica a todos los pagos realizados desde el 1 de enero de 2025.

La ayuda de 100 euros para los dueños de perros en Andalucía

La normativa de la Junta de Andalucía es muy clara al respecto: los contribuyentes se podrán aplicar una deducción del 30% sobre las cantidades satisfechas en concepto de gastos veterinarios, hasta un máximo de 100 euros anuales. Por lo tanto, para alcanzar el máximo ahorro, un contribuyente tendría que acreditar un gasto anual de 333 euros.

Hacienda define como «animales de compañía» aquel «animal doméstico o silvestre en cautividad, mantenido por el ser humano, principalmente en el hogar, siempre que se pueda tener en buenas condiciones de bienestar que respeten sus necesidades etológicas, pueda adaptarse a la cautividad y que su tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones o cualquier uso industrial o cualquier otro fin comercial o lucrativo y que, en el caso de los animales silvestres su especie esté incluida en el listado positivo de animales de compañía.

En todo caso perros, gatos y hurones, independientemente del fin al que se destinen o del lugar en el que habiten o del que procedan, serán considerados animales de compañía. Los animales de producción sólo se considerarán animales de compañía en el supuesto de que, perdiendo su fin productivo, el propietario decidiera inscribirlo como animal de compañía en el Registro de Animales de Compañía».

Por otro lado, el perro de asistencia es aquel que «tras superar un proceso de selección ha finalizado su adiestramiento en una entidad especializada y oficialmente reconocida u homologada por la administración competente, con la adquisición de las aptitudes necesarias para dar servicio y asistencia a personas con discapacidad, así como perros de aviso o perros para asistencia a personas con trastorno del espectro autista».

Teniendo esto en cuenta, son deducibles los gastos de vacunaciones, desparasitaciones y demás tratamientos obligatorios establecidos por la normativa andaluza, así como los gastos de esterilización destinados a evitar la reproducción incontrolada del animal, ya sean abonados a protectoras en el momento de la adopción o directamente en la clínica veterinaria; además, la deducción incluye también los gastos relacionados con perros de asistencia, como los destinados a personas con discapacidad, perros de aviso (por ejemplo, para personas con autismo) y, como novedad, los perros de apoyo o protección para víctimas de violencia de género.

Requisitos

No todos los dueños de perros pueden acogerse a esta ayuda de 100 euros, ya que existen determinados requisitos y condiciones. En cuanto a los plazos, si el animal ha sido comprado, la deducción sólo se aplica durante el primer año tras la adquisición; si se trata de una adopción, el beneficio se extiende durante los tres primeros años; y en el caso de perros de asistencia, puede aplicarse durante toda la vida del animal.

Respecto a los límites de ingresos, la suma de la base imponible general y del ahorro no puede superar los 80.000 euros en tributación individual o los 100.000 euros en tributación conjunta. Además, es imprescindible disponer de la correspondiente factura reglamentaria emitida por un profesional o centro veterinario legalmente autorizado.

Por otro lado, la adquisición o adopción del animal de compañía (perros, gatos y hurones) debe haberse formalizado a partir del 1 de enero de 2025 para poder aplicar la deducción.

Otros gastos deducibles

Además de la deducción por gastos veterinarios derivados de la adquisición de animales de compañía o de la tenencia de perros de asistencia, la Junta de Andalucía contempla otras deducciones autónomicas: por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en las sociedades mercantiles, por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida y por las personas jóvenes, por nacimiento, adopción de hijos o acogimiento familiar de menores, por la residencia habitual de los contribuyentes en 2025 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la asistencia a personas con discapacidad, por la ayuda doméstica, por la familia numerosa…