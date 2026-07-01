BBVA acelera su salida de Telefónica con la venta de un 3% de la operadora

Los lazos que unían a BBVA y a Telefónica cada vez se están alejando más. El motivo es que el banco BBVA ha decidido vender un paquete de acciones representativas del 3% del capital, reduciendo su participación en Telefónica hasta un mínimo histórico del 1,965%, según ha comunicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, la participación que llegó a ser milmillonaria se queda en un paquete de menos de 400 millones de euros si se tiene en cuenta el precio actual de las acciones de la compañía de telecomunicaciones, en torno a los 3,5 euros.

Este movimiento ha tenido lugar después de la salida de BBVA del consejo de administración, donde José María Abril, vicepresidente y consejero dominical en representación de la entidad desde 2007, no renovó su mandato en la junta celebrada el pasado marzo al situarse la participación del banco por debajo del umbral aproximado del 6,6% exigido para este tipo de representación, siendo sustituido por la directiva australiana Jane Thompson como consejera independiente.

Igualmente, llama la atención que el banco BBVA haya elegido esta fecha para deshacerse de una parte importante de su posición, ya que la acción ha tenido momentos de mayor fortaleza tanto en la etapa actual con Marc Murtra como en la anterior.

No obstante, esta posibilidad existía desde hace tiempo en la estrategia de BBVA, ya que la entidad calificaba su anterior participación del 5% en Telefónica como un activo disponible para la venta. Asimismo, el presidente de BBVA, Carlos Torres, recordaba hace una semana que esa inversión era financiera y no estratégica, un mensaje que los ejecutivos del banco han repetido en varias ocasiones.

Por otro lado, hay que destacar que Telefónica ya vendió durante el año pasado la participación del 0,77% que mantenía en BBVA para salir totalmente del capital del banco, una operación con la que se ingresó 608 millones de euros, según expuso en su memoria financiera del ejercicio 2025. En consecuencia, consiguió así unas plusvalías de 335 millones.

El núcleo estable de accionista en Telefónica

Por tanto, BBVA ha quedado fuera del núcleo estable de accionistas, que está formado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 10% del capital; CriteriaCaixa, con un 9,9%; y STC, con un 9,969%.

La relación accionarial de BBVA con Telefónica se remonta a 1997, cuando Argentaria entró en el capital de la compañía con una participación cercana al 5%, que un año después ya rozaba el 10%. En 1999, el año de la fusión del BBV y Argentaria, bajó al 8,24%, y a partir de 2000 empezó a descender, aunque desde 2001 se ha mantenido relativamente estable alrededor del 5%, porcentaje en el que ha permanecido desde 2017.