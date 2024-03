Así es el supermercado ‘low cost’ de Carrefour que todos odian porque son un timo

¿Te imaginas ir a comprar al supermercado y encontrarte con productos caducados, precios inflados y un ambiente deplorable? Pues eso es lo que les pasa a muchos clientes de Supeco, una de las marcas ‘low cost’ de Carrefour. Supeco se ha convertido en el blanco de las críticas de los consumidores, que lo consideran un timo y una decepción.

Carrefour es una de las cadenas de supermercados más conocidas y populares del mundo. Con unas 12.000 tiendas en más de 30 países, Carrefour ofrece una gran variedad de productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes. Sin embargo, no todos sus establecimientos gozan de la misma reputación. Supeco, una de sus marcas ‘low cost’, ha generado una gran polémica entre los consumidores, que la acusan de ser un timo y de ofrecer una pésima calidad.

Así es el supermercado ‘low cost’ de Carrefour que todos odian

Supeco se ha convertido en la opción económica de Carrefour para llegar a sus clientes. Hasta finales de 2023, este supermercado económico ya había abierto 62 tiendas desde la primera de todas ellas en Sevilla en 2012.

Desde sus comienzos, Supeco tuvo una meta clara: dar al público una opción económica de supermercado, haciendo que SuperEconómico sea posible.

A pesar de tener un mobiliario más simple o de unir el almacén con la tienda, no dejar de ofrecer una gran variedad de productos con las marcas más reconocidas con el fin de poder comprar calidad pero ahorrando en la cesta de la compra.

De este modo, desde sus inicios, Supeco se ha presentado como un concepto diferente de supermercado, que combina la venta al por mayor con la venta al detalle. Según su página web, Supeco ofrece “productos de calidad a precios imbatibles, con un surtido adaptado a las necesidades de cada zona y con una atención personalizada”. Además, afirma que Supeco es “el supermercado más barato de España”.

Sin embargo, muchos clientes no comparten esta visión. En las revisiones de Google y en las opiniones que encontramos en portales como Glassdoor y en Facebook, son varios los clientes que hablan bien de Supeco ya que lo encuentran muy económico, mientras también encontramos muchas que hablan todo lo contrario y de hecho, se quejan no solo de la poca atención hacia los clientes, sino también de la ausencia de género. Es decir, que no hay tanta variedad como se promociona y lo peor de todo es que muchas veces se encuentran con estantes vacíos, algo que puede frustar bastante la experiencia de compra teniendo en cuenta que muchas veces elegimos supermercados de este tipo que son «low cost» para poder llenar el carro y ahorrar realmente a la hora de hacer nuestra compra semanal o mensual.

Unos precios que no son tan bajos

Junto al hecho de que no haya tanta variedad como se podría pensar en un primer momento, otro de los aspectos más cuestionados de Supeco es el precio que tienen los productos que ofrece. Aunque Supeco se publicita como el supermercado más barato de España, muchos clientes han comprobado que esto no es cierto. Según sus testimonios, los precios de Supeco son más altos que los de otros supermercados de la competencia.

Por ejemplo, uno de los comentarios que encontramos en Google para una de las tiendas de Supeco en Madrid (la de Alcorcón), dice lo siguiente sobre el precio del aceite que la tienda vende a 2 euros: «Ayer fui para comprar aceite de girasol cual fue mi sorpresa tan solo tenían en formato de litro y el precio por encima de los 2€ y largo como estaban pasados de precio pase de largo y me fui a la competencia y lo compré a 1.50 no entiendo la diferencia y pensaba hacer varias compras pero me echaron.»

Un supermercado que no parece tal

Por último, otro de los aspectos más reprochados de Supeco es el estilo que tienen sus tiendas. En caso sin embargo, poco se puede criticar dado que Supeco con el fin de abaratar todavía más el coste de sus productos, los dispone en establecimientos que como ya hemos mencionado parecen almacenes. De hecho en su web mencionan esto de forma específica y de este modo dejan de manifiesto que para ellos es primordial lo que ofrecen antes que tener una tienda con mucho mobiliario. A pesar de ello, a algunos clientes parece que este concepto de tienda no les acaba de convencer del todo.

En conclusión, Supeco es un supermercado que aunque destaca por sus ofertas, no convence a algunos de los consumidores. A pesar de pertenecer a Carrefour, una de las cadenas más prestigiosas del sector, Supeco no cumple para estos clientes que se han quejado, con las expectativas que tenían puestas en un establecimiento que cuenta como decimos con el respaldo de una de las grandes cadenas de supermercados del mundo.