Alemania y Francia pactan la gestión de la firma de defensa KNDS para la entrada del Gobierno germano

Alemania y Francia han llegado a un acuerdo sobre las condiciones de estrategia y gobernanza de la firma de defensa KNDS, bajo el que ambos gobiernos contarán con igual participación del 40%, lo que supone reducir un 10% la participación francesa, después de que el Gobierno alemán anunciara su intención de entrar en el capital de la compañía.

«Hoy, los gobiernos de Francia y Alemania han alcanzado un acuerdo sobre la estrategia y la gobernanza de KNDS, del cual pretenden convertirse en accionistas conjuntos mediante transacciones que buscan lograr la igualdad de participación para ambos países», reza un comunicado emitido por el Elíseo.

Previsible salida a Bolsa de la compañía en los próximos meses

Las bases del acuerdo se centran en el compromiso a largo plazo con los accionistas, la igualdad de derechos de gobernanza y una supervisión adecuada de los asuntos de seguridad, en un contexto marcado por la previsible salida a Bolsa de la compañía en los próximos meses.

Con este nuevo pacto, ambos gobiernos buscan ampliar su cooperación en uno de los sectores en auge en los últimos años, marcados por el resurgimiento de tensiones geopolíticas, y aspiran impulsar la innovación en materia armamentística, así como garantizar y fortalecer la cadena de suministro europea.

«La ambición compartida de Francia y Alemania es clara: convertir a KNDS en una empresa líder europea y mundial en el sector de la defensa, al servicio de las fuerzas armadas francesas y alemanas, y fortalecer su competitividad en la industria europea de sistemas terrestres mediante la ampliación de sus capacidades y su oferta, el desarrollo de sinergias siempre que sea posible y el refuerzo de la soberanía industrial, tecnológica y militar francesa y alemana a través de la innovación constante», indica la nota del Gobierno francés.

El Ejecutivo galo cuenta hasta la fecha con la mitad de la firma de defensa, mientras que el otro 50% está en manos de otras compañías alemanas. De esta manera, el plan de adquisición contempla que París reduzca su participación al 40%, mientras que los inversores alemanes también vendan parte de sus participaciones a Berlín para así igualar los porcentajes.

La operación de adquisición alemana todavía queda sujeta a la aprobación del Parlamento germano y las propias autoridades alemanas han indicado que reducirán esta participación en el futuro.

«Celebramos el acuerdo alcanzado entre Francia y Alemania, que respalda la visión de KNDS de fortalecer su posición como líder paneuropeo en defensa terrestre, con fuertes raíces en ambos países. Confirma la importancia estratégica de KNDS para la capacidad de defensa, la base industrial y la soberanía tecnológica de Europa», ha afirmado el consejero delegado de KNDS, Jean-Paul Alary.