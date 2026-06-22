Si tu vecino pone una piscina hinchable en tu terraza, la Ley de Propiedad Horizontal le avala: puede apelar al artículo 7.2

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, muchas personas buscan alternativas económicas para refrescarse sin salir de casa. Entre las opciones más populares se encuentran las piscinas hinchables, fáciles de instalar y relativamente asequibles. Sin embargo, cuando se vive en un piso y no se dispone de jardín o terraza amplia, surge una duda frecuente: ¿es legal colocar una piscina hinchable en tu terraza? La respuesta no es tan sencilla como parece, ya que intervienen cuestiones relacionadas con la seguridad estructural, la convivencia vecinal y la normativa de cada comunidad.

Aunque las imágenes de pequeños balcones convertidos en improvisadas zonas de baño abundan en redes sociales durante los meses más calurosos, los expertos advierten de que esta práctica puede entrañar riesgos importantes. El principal problema no suele ser la piscina en sí, sino el peso que puede llegar a soportar una estructura diseñada para otros usos. Además, existen normas comunitarias y municipales que pueden limitar determinadas instalaciones en espacios privados visibles desde el exterior. Antes de llenar una piscina en el balcón conviene conocer qué requisitos deben cumplirse para evitar daños materiales, conflictos vecinales o incluso sanciones.

¿Se puede instalar una piscina hinchable en tu terraza?

Uno de los aspectos más importantes es calcular la carga que soportará el balcón. El agua pesa aproximadamente un kilogramo por litro, por lo que una piscina pequeña con 500 litros puede añadir fácilmente media tonelada de peso sobre una superficie reducida.

Según especialistas en ingeniería estructural, como los de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, el problema no siempre radica en la resistencia general del edificio, sino en cómo se distribuye la carga sobre el forjado. Por este motivo, los expertos recomiendan consultar a un técnico si existen dudas sobre la capacidad del balcón, especialmente en edificios antiguos.

La normativa de la comunidad también cuenta

La instalación de una piscina hinchable puede verse afectada por los estatutos de la comunidad de propietarios. La Ley de Propiedad Horizontal, recogida en el Boletín Oficial del Estado, establece que los propietarios no deben realizar actividades que puedan causar daños al inmueble o perjudicar a otros vecinos.

Aunque una piscina portátil no suele considerarse una obra, sí puede generar problemas si provoca filtraciones, humedades o riesgos para la seguridad del edificio. En esos casos, la comunidad podría exigir su retirada.

Cuidado con las filtraciones y el agua: piscina hinchable

Otro aspecto relevante es el posible vertido accidental de agua. Un pequeño desbordamiento puede parecer insignificante, pero si el agua cae de forma continuada sobre balcones inferiores, fachadas o zonas comunes, pueden aparecer conflictos con otros residentes.

Además, las filtraciones pueden provocar daños en elementos constructivos, especialmente en edificios con impermeabilizaciones antiguas o deterioradas. Por ello, los especialistas recomiendan evitar llenar las piscinas al máximo y revisar periódicamente su estado para detectar posibles fugas.

Existen límites relacionados con la seguridad

Las administraciones locales suelen recordar que cualquier elemento instalado en balcones o terrazas debe mantenerse en condiciones seguras. Aunque no existe una prohibición general en toda España para las piscinas hinchables en balcones, sí pueden aplicarse restricciones derivadas de ordenanzas municipales o normativas urbanísticas específicas.

En determinados municipios también pueden existir limitaciones relacionadas con la estética exterior de los edificios o con la ocupación de determinados espacios visibles desde la vía pública.

Qué dicen los expertos sobre las cargas de la piscina hinchable en tu terraza

La importancia de calcular correctamente el peso no es una cuestión menor. Diversas universidades técnicas europeas especializadas en ingeniería civil han señalado que las sobrecargas puntuales constituyen una de las principales causas de deterioro prematuro en estructuras residenciales.

La información divulgativa publicada por la Universidad Politécnica de Madrid sobre seguridad estructural recuerda que cualquier carga extraordinaria debe evaluarse teniendo en cuenta la antigüedad del inmueble, los materiales empleados y el estado de conservación del edificio.

Alternativas más seguras para refrescarse

Si el balcón es pequeño o existen dudas sobre su resistencia, los expertos recomiendan optar por soluciones más ligeras. Las piscinas infantiles de escasa profundidad, los sistemas de pulverización de agua o los pequeños recipientes para remojar los pies permiten aliviar el calor sin añadir grandes cargas estructurales. Son soluciones temporales para determinados días de verano cuando el calor aprieta.

También es aconsejable distribuir el peso de forma uniforme y evitar concentrarlo en una única zona del balcón. Una base protectora puede ayudar a repartir mejor la carga y proteger el pavimento.

Si no es posible, pues una terraza no es muchas veces el lugar indicado para tener una piscina, siempre es mejor no arriesgarse, de lo contrario puede haber problemas. Para ello hay que ir a la piscina municipal o del club deportivo, o bien a la playa.