Air Europa refuerza su red en Centroamérica con una nueva ruta a El Salvador

Air Europa extenderá a finales de año su alcance internacional incorporando El Salvador a su red de destinos. Desde el próximo 17 de diciembre, la aerolínea operará de forma regular tres frecuencias semanales entre el aeropuerto de Madrid-Barajas y la capital salvadoreña, ampliando su presencia en Centroamérica, donde ya cuenta con conexiones directas a Honduras y Panamá.

Los vuelos desde España partirán, a la espera de los slots definitivos, todos los martes, jueves y sábados a las 23:55, y recorrerán el camino inverso desde El Salvador los miércoles, viernes y domingos, despegando a las 12:10. Con ello, los pasajeros podrán aprovechar todas las ventajas de conectividad del hub estratégico de Madrid para enlazar con otros destinos, tanto en Europa como en África, dentro de la amplia oferta disponible de la compañía.

El Salvador se ha convertido, en los últimos años, en uno de los destinos más atractivos del continente americano. En 2025 superó los 4 millones de turistas, registrando cerca de un 100% más de visitas internacionales frente a los datos de 2019 gracias a su propuesta cultural, su riqueza natural y los avances en seguridad e infraestructuras.

La ruta se llevará a cabo a bordo de la flota Boeing 787-8 Dreamliner, lo que garantiza el máximo nivel de eficiencia y confort a bordo frente a otros modelos de su categoría. Asimismo, los pasajeros disfrutarán de las importantes mejoras que ya supone el plan de excelencia Air Europa ON, que implica no solo nuevas propuestas a bordo, sino también un servicio más cercano, así como un refuerzo en la operativa con el cliente y en el mantenimiento a todos los niveles. Los clientes de clase Business, una de las señas de identidad de la compañía, contarán en esta ruta con novedades como una nueva carta de bebidas, amenities renovados y jardineras exclusivas en Madrid-Barajas.

La llegada a El Salvador forma parte del plan de expansión de Air Europa, que este año estrena nuevas rutas a Oviedo, Sevilla, Ginebra y Johannesburgo; y amplía su habitual operativa de verano con otros dos destinos: Bolonia y Tánger.