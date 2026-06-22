La inversión española en el extranjero se desploma un 61% y España sigue dependiendo del capital de EEUU

La inversión bruta española en el extranjero se ha reducido un 60,9%, hasta 2.915 millones de euros, en el primer trimestre de 2026. De igual forma, España sigue teniendo una fuerte dependencia del capital que proviene de Estados Unidos, ya que este país mantiene la primera posición en el ranking de principales países inversores, concentrando uno de cada cinco euros invertidos en España, es decir, el 21,4% de la inversión.

Por otro lado, Estados Unidos se sigue manteniendo como principal destino de la inversión española en el extranjero, seguido de Reino Unido. Además, se produce la consolidación de destinos relevantes de inversión española en países como Australia, ampliando la presencia internacional española.

Los principales sectores a los que se dirige la inversión española fueron el de servicios financieros (33%), industria alimentaria (19%) y telecomunicaciones (15%).

Tanto EEUU, como Reino Unido y Francia, que ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente, prácticamente duplican la inversión en nuestro país respecto al primer trimestre de 2025. Además, aparecen nuevos socios como Corea del Sur que se posiciona como el cuarto mayor inversor en el país.

Para el departamento de Carlos Cuerpo, entre los factores que atraen inversión a España se encuentran la confianza y estabilidad en las relaciones exteriores del país, que se posicionan como «palanca clave» de crecimiento, así como el fortalecimiento de acuerdos internacionales (Mercosur, India, etc.) que abren oportunidades para dinamizar aún más la inversión.

Además, Cuerpo ha resaltado que España refuerza su posicionamiento como «destino inversor dinámico», dado el «buen desempeño» de proyectos productivos (proyectos de nueva inversión y ampliaciones denominados greenfield y brownfield), que generan impacto directo en empleo, crecimiento y transferencia de conocimiento.

Por su parte, la inversión extranjera directa en España ha aumentado un 22,6% interanual en el primer trimestre de 2026, hasta alcanzar los 6.567 millones de euros, según los datos actualizados en el Registro de Inversiones Extranjeras DataInvex de la Secretaría de Estado de Comercio.

«Se consolida la recuperación iniciada en el segundo semestre de 2025, a pesar del contexto internacional todavía incierto, lo que muestra la confianza de los inversores en España como destino prioritario», ha destacado el Ministerio de Economía a través de un comunicado.

Madrid concentra más de la mitad de la inversión extranjera en España

Por otro lado, la Comunidad de Madrid concentra más de la mitad de la inversión extranjera en España, con 3.367 millones de euros, un 4,2% más respecto al primer trimestre del año pasado. Le sigue Cataluña, con 1.541 millones de euros, una cifra que se ha más que duplicado respecto al ejercicio pasado.

Por volumen, también destacan los importes de inversión en la Comunidad Valenciana (487 millones); Castilla y León (290 millones); Andalucía (198 millones); Galicia (163 millones); Aragón (159 millones) y la Región de Murcia (102 millones).