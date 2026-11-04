Air Europa presenta Air Europa Technics en la feria MRO Europe de Ámsterdam

Air Europa presentó, de manera oficial, en la feria MRO Europe de Ámsterdam, la nueva marca Air Europa Technics. El principal foro europeo de la industria del mantenimiento, la reparación y la revisión de aeronaves se convirtió en el escenario para mostrar la nueva identidad corporativa del proyecto, que agrupa, refuerza y amplía toda la actividad que Globalia ya desarrollaba en este sector.

La nueva marca, bajo el eslogan “Driven by Trust, Powered by Experience”, constituye una de las iniciativas más relevantes del nuevo Plan Estratégico +Air 2028 de la compañía. Air Europa Technics, cuya propuesta se describe con detalle en la página aireuropatechnics.aero, integrará y potenciará todas las actividades vinculadas al mantenimiento aeronáutico que desarrollan actualmente Air Europa Mantenimiento y Globalia Mantenimiento, así como su Centro de Formación. Nace con una vocación de especialización técnica, desarrollo de talento propio y crecimiento como unidad de negocio cuya proyección va más allá de las necesidades internas de la aerolínea.

“Air Europa Technics representa la evolución natural de una sólida trayectoria en mantenimiento aeronáutico, cuyo propósito es poner en valor el conocimiento, la experiencia y el talento de nuestros equipos. Queremos seguir consolidando esta actividad como un pilar estratégico dentro de Globalia y Air Europa, reforzando nuestra competitividad y capacidad de crecimiento para ofrecer a nuestros clientes un servicio de máxima calidad basado en la especialización, la confianza y la excelencia”, afirma Juan José Hidalgo, presidente de Globalia.

Mayor alcance de servicio

Air Europa Technics seguirá encargándose del mantenimiento de la flota propia de Air Europa y también de clientes externos con el objetivo de consolidarse como un referente en servicios de mantenimiento aeronáutico. La nueva marca permitirá combinar capacidades y generar sinergias en ámbitos como la actividad comercial y de ventas, mediante la creación de un área específica para la comercialización de sus servicios, así como a través de la compra conjunta de material aeronáutico y mediante otras iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia y reforzar la competitividad. Con este horizonte, la organización ya se prepara para la incorporación de los nuevos aviones Airbus A350-900, cuya llegada está prevista a partir de 2028, y está formando a sus equipos para que dispongan de todas las capacidades necesarias, tanto operativas como de mantenimiento, asociadas a esta nueva generación de aeronaves.

Este nuevo proyecto convivirá con la actividad que desarrollan actualmente Globalia Mantenimiento y Air Europa Mantenimiento, que seguirán operando con normalidad y mantendrán sus respectivas estructuras organizativas. De este modo, la nueva marca impulsará iniciativas comunes y generará nuevas oportunidades de crecimiento, respetando plenamente la autonomía de ambas empresas, la aplicación de las condiciones laborales correspondientes a cada empresa, así como la continuidad de su actividad diaria y la gestión de sus equipos.

Asimismo, se impulsará una inversión significativa en formación técnica, reforzando las capacidades existentes en este terreno en las instalaciones de Palma de Mallorca y desarrollando nuevos espacios formativos en el hangar del aeropuerto de Madrid-Barajas. Con ello, Air Europa Technics espera atraer, formar y fidelizar a profesionales especializados para dar respuesta al crecimiento previsto del negocio.