La Agencia Tributaria lo confirma: ya hay fecha para recibir las primeras devoluciones de la Renta

La campaña de la Renta lleva unos meses tomando forma y fue ayer, por fin, cuando pudimos enviar nuestra declaración a la Agencia Tributaria y descubrir si tenemos que pagar o nos tienen que devolver dinero. Si estamos en el grupo de los segundos, es bueno saber cuándo empezaremos a recibir el dinero por parte de la Agencia Tributaria.

Los contribuyentes que más esperan el montante a recibir desde Hacienda suelen ser los primeros en entregar la declaración. A estos ciudadanos les interesará saber que desde hoy mismo, jueves 9 de abril, es cuando Hacienda empieza a devolver el dinero a aquellos contribuyentes a los que la declaración de la Renta les haya salido a recibir y ya la hayan entregado. Aunque no es hasta mañana viernes 10 de abril que esos ciudadanos empezarán a ver reflejado en sus cuentas el dinero que Hacienda les tiene que devolver.

El año pasado se presentaron más de 24 millones de declaraciones de la renta, de las que más de un 60% de éstas salieron a devolver, lo que imposibilita a Hacienda pagar todos los importes en el mismo día, sino que reparten los pagos durante todo el año. Aunque el plazo para presentar la declaración empezara ayer miércoles 9 de abril, los contribuyentes tienen de máximo para entregarla hasta el 30 de junio de 2026; a partir de ahí habrá una penalización económica o multa por parte de la Agencia Tributaria.

Aunque no existe un plazo fijo para recibir el dinero, si pasan más de 6 meses desde el 30 de junio de 2026, Hacienda estará obligada a devolver el importe con intereses a los contribuyentes. Aunque hay casos en los que la Agencia Tributaria no estará obligada a añadir los intereses si los retrasos en la demora del pago no son por culpa de Hacienda. Si ya has hecho tu borrador y te sale a devolver, el mejor momento para presentarlo es ya mismo.